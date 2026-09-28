Tiago PZK y La Joaqui confirmaron su romance en medio del escándalo

Después de varias semanas de rumores y declaraciones que mantuvieron la incógnita, Tiago PZK y La Joaqui finalmente confirmaron que están en pareja. Los artistas compartieron una imagen en la que se los puede ver juntos al bajar de un avión y, de esta manera, hicieron público un romance que ya había generado especulaciones.

La relación también quedó en el centro de la escena por la amistad que Tiago PZK mantenía con Luck Ra, expareja de La Joaqui. El cantante cordobés había reconocido públicamente que la situación le había generado malestar y que había sentido la relación como una traición.

La Joaqui había mantenido el misterio

Hasta ahora, ninguno de los dos había confirmado públicamente el vínculo. La Joaqui, incluso, había elegido responder con misterio cuando le preguntaron por su relación con Tiago.

Durante una entrevista en La mañana con Moria (eltrece), la cantante había asegurado: “Yo soy una poeta villera; si estoy en pareja, se los comunicaré”.

En aquella oportunidad, también explicó que Tiago la había acompañado a una reunión familiar en la casa de Vanesa Aranda, mamá de El Noba.

“Necesitaba mimos de familia, fuimos a pasar un día de familia. Fuimos con mis hermanos, era un plan familiar”, había contado la artista al referirse a aquel encuentro.

Sin embargo, la presencia de Tiago en la reunión rápidamente alimentó los rumores sobre un posible romance.

Una foto que había anticipado el romance

Las versiones crecieron todavía más después de que Vanesa Aranda publicara una fotografía junto a ambos artistas y acompañara la imagen con un particular mensaje: “Mi niña me trae a conocer a mi nuevo yerno”.

Aunque en ese momento la frase fue tomada como una señal de complicidad, la relación entre Tiago y La Joaqui todavía no había sido confirmada por los protagonistas.

Ahora, la imagen de ambos juntos al bajar de un avión terminó con las especulaciones: Tiago PZK y La Joaqui decidieron hacer público su romance.

La confirmación llega además en medio de la repercusión que tuvo la reacción de Luck Ra, quien había hablado sobre el vínculo entre su amigo y su expareja y había admitido que la situación le dolió.