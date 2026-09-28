Enner Valencia marcó un hat-trick y llevó a Boca a las semifinales de la Copa Argentina

Boca venció 3-2 a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina y consiguió el pase a las semifinales después de una remontada que tuvo como gran protagonista a Enner Valencia.

La Academia llegó a estar 2-0 arriba, pero el delantero ecuatoriano apareció tres veces, todas de cabeza, para dar vuelta el resultado y sellar la clasificación del Xeneize.

Racing pegó primero con un gol olímpico

Racing comenzó el partido con una ventaja inesperada. Gastón Lodico ejecutó un córner desde el sector izquierdo y convirtió un gol olímpico, ya que la pelota tomó una trayectoria cerrada y terminó sorprendiendo al arquero Leandro Brey.

Con el 1-0 a favor, el equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda encontró el escenario ideal para administrar la ventaja y obligar a Boca a asumir mayores riesgos.

Maravilla Martínez puso el 2-0

El segundo golpe de la Academia llegó apenas comenzó el complemento. Adrián “Maravilla” Martínez apareció para marcar el 2-0 y dejar a Racing con una ventaja que parecía encaminarlo hacia las semifinales.

Boca quedó contra las cuerdas, pero reaccionó rápidamente y encontró en Valencia a su principal carta ofensiva.

Valencia inició la remontada

El ecuatoriano comenzó su noche inolvidable con un cabezazo que descontó para Boca. El gol le devolvió la esperanza al equipo y cambió el desarrollo del encuentro.

Poco después, Valencia volvió a aparecer de cabeza para marcar el 2-2. En pocos minutos, el delantero consiguió igualar un partido que Racing había dominado en buena parte del trámite.

Pero todavía faltaba el golpe definitivo.

Hat-trick y clasificación para Boca

Cuando el encuentro parecía dirigirse hacia un desenlace todavía más cerrado, Valencia volvió a imponerse en el juego aéreo.

El delantero ecuatoriano completó su hat-trick con otro cabezazo y marcó el 3-2 para Boca, concretando una remontada que parecía muy difícil cuando el Xeneize estaba dos goles abajo.

Los tres tantos de Valencia fueron de cabeza, en una actuación decisiva para darle al conjunto de Boca el boleto a la siguiente instancia.

Boca, entre los cuatro mejores

Racing buscó el empate durante los últimos minutos y fue con todo en busca del 3-3, pero Boca logró resistir y aseguró la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina.

Con este resultado, el Xeneize volvió a imponerse ante Racing en un duelo de eliminación directa y ahora enfrentará a Banfield en las semifinales.

La otra llave tendrá como protagonistas a Atlético Tucumán y al ganador del cruce entre Platense y Estudiantes.

Por el momento, la fecha y el estadio de las semifinales todavía no fueron confirmados.