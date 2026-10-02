Incendio en la casa de Leandro Paredes en un country de Canning

Un incendio generó momentos de tensión en la casa de Leandro Paredes ubicada en el country Saint Thomas-Este Oeste, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría. El fuego se originó en el sector de la caldera, ubicado en un entrepiso de la vivienda, y provocó daños materiales, aunque no hubo personas heridas.

Según informó Olé, el rápido trabajo de los Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría, pertenecientes al Destacamento N°2, permitió controlar las llamas antes de que alcanzaran otros sectores del inmueble.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el incendio comenzó en la zona donde funcionaba la caldera. La intervención de los bomberos fue clave para evitar que el fuego se propagara al resto de la propiedad.

Qué se sabe sobre la familia de Leandro Paredes

Hasta el momento, desde el Destacamento N°2 no informaron si Leandro Paredes, su esposa Camila Galante o sus hijos Victoria, Giovanni y Lautaro se encontraban dentro de la vivienda cuando comenzó el incendio.

La familia reside en Saint Thomas desde el regreso del futbolista a la Argentina, después de sus pasos por distintos clubes de Italia, Rusia y Francia.

Por ahora, ni Paredes ni Galante realizaron declaraciones públicas sobre el episodio ni hicieron referencia al incendio en sus redes sociales.

Sin embargo, el mediocampista de Boca compartió recientemente una historia de Instagram en la que se lo pudo ver junto a su esposa durante una velada, en una publicación previa al incidente.

Las imágenes de la casa de Leandro Paredes

La vivienda del futbolista se encuentra dentro del country Saint Thomas-Este Oeste, donde la familia reside desde su regreso al país.