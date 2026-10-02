El piloto de Flydubai evitó un atentado abriendo la puerta de la cabina mientras era apuñalado

En una demostración de coraje sin precedentes, el capitán de Flydubai, Smit Machchhar, logró evitar una masacre aérea tras ser apuñalado múltiples veces por su propio copiloto en la cabina. El ataque ocurrió mientras la aeronave, un Boeing 737 con 182 personas a bordo, cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv. Pese a encontrarse gravemente herido y ensangrentado en el suelo, el comandante comprendió que debía actuar de inmediato para impedir que el avión, en pleno descenso pronunciado, se estrellara con todos los ocupantes.

Desde un hospital en Abu Dabi, donde se recupera tras haber recibido atención de urgencia en Arabia Saudita, Machchhar relató el dramatismo del momento durante una emotiva videollamada con el primer ministro indio, Narendra Modi. El piloto, originario de Mumbai y con más de 9.750 horas de vuelo acumuladas tras su paso por la aerolínea SpiceJet, recordó que sacó fuerzas de donde no tenía al entender que de él dependía la vida de los pasajeros. Con el agresor todavía golpeándolo, realizó un último esfuerzo físico para alcanzar y destrabar la puerta de la cabina, permitiendo el ingreso decisivo de la tripulación y de los viajeros.

Entre los pasajeros que irrumpieron se encontraba el odontólogo Shota Musaev, quien asistió de urgencia al capitán tras constatar una pérdida masiva de sangre. Una vez controlado el atacante, un ciudadano omaní que quedó detenido e interrogado por las autoridades, la aeronave aterrizó de emergencia en Tabuk, al noroeste de Arabia Saudita. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, elogió la compostura del comandante al afirmar que su accionar impidió una catástrofe de dimensiones similares a los atentados del 11 de septiembre.

Durante la conversación con el mandatario indio, Machchhar se quebró al rememorar que recitó el Hanuman Chalisa, un himno devocional hindú que le dio el valor necesario para resistir. Aunque el impacto físico fue severo y la visita de su hija mayor en el sanatorio reflejó el drama vivido, el piloto expresó sentirse orgulloso de haber salvado cientos de vidas. Por su parte, Modi destacó públicamente la valentía inquebrantable de su compatriota, afirmando que toda la nación celebra su hazaña y reza por su pronta recuperación.