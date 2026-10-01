Lacalle Pou llamó a cuidar las palabras y pidió “paciencia, prudencia y equilibrio” en la política

Ante un auditorio completo y atento, el expresidente de Uruguay Luis Lacalle Pou participó de una charla con empresarios en el marco del Coloquio de IDEA y dejó un mensaje centrado en la necesidad de recuperar la moderación, la estabilidad y el diálogo en la vida política.

Durante su exposición, el exmandatario uruguayo remarcó la importancia de actuar con “paciencia, prudencia y equilibrio”, especialmente cuando se ocupa la máxima responsabilidad institucional. Según planteó, cada declaración de un presidente puede generar consecuencias y por eso consideró fundamental medir el alcance de las palabras antes de pronunciarlas.

Lacalle Pou sostuvo que los dirigentes deben comprender que sus expresiones pueden tener un impacto directo sobre el clima político y social. En ese sentido, utilizó una comparación para advertir que una comunicación desacertada puede terminar generando mayores conflictos.

Con un tono distendido, el exjefe de Estado repasó parte de su experiencia al frente de Uruguay y compartió distintas reflexiones ante los empresarios presentes. Su intervención estuvo marcada por un estilo informal y por referencias a la responsabilidad que implica ejercer un cargo de alta exposición pública.

En otro tramo de la conversación, Lacalle Pou destacó que quienes ocupan posiciones de poder deben mantener una actitud de humildad frente a las circunstancias que les toca atravesar. También planteó que el presidente debe asumir un papel central a la hora de promover la unidad.

“El presidente tiene que ser factor primario de unión y no de separación”, afirmó durante el encuentro.

La charla fue moderada por Gustavo Manríquez, CEO del Banco Supervielle, quien le planteó al exmandatario una pregunta vinculada con las condiciones necesarias para sostener el desarrollo de un país.

Consultado sobre si resulta más importante contar con estabilidad macroeconómica e institucional, Lacalle Pou hizo una pausa antes de responder y puso el foco en otro concepto: la estabilidad de la vida cotidiana.

Para el expresidente uruguayo, más allá de los grandes indicadores, resulta fundamental que las personas perciban que la realidad funciona y que las cosas avanzan. Su planteo recibió una respuesta favorable entre los asistentes al encuentro empresarial.