El imperio de Lionel Messi no se detiene: compró un histórico club de España y ya suma cinco instituciones

A sus 39 años y mientras se acerca el tramo final de su carrera como futbolista, Lionel Messi continúa expandiendo su faceta empresarial. Esta vez, el capitán de la Selección Argentina dio un paso importante en el mundo del fútbol: se convirtió oficialmente en el nuevo dueño del CD Eldense, club que compite en la Segunda División de España.

La institución alicantina confirmó la noticia a través de un comunicado, en el que anunció la adquisición por parte del astro rosarino. La operación todavía está pendiente de la autorización final del Consejo Superior de Deportes de España.

Fundado en 1921, el Eldense atraviesa actualmente una situación deportiva delicada. La llegada de Messi apunta a establecer las bases de un proyecto a largo plazo dentro del fútbol español.

Un imperio futbolístico con presencia en tres continentes

La incorporación del Eldense amplía el mapa de inversiones y participaciones vinculadas a Messi, que ya cuenta con presencia en tres continentes.

En España, el argentino también mantiene vínculos con la Unió Esportiva Cornellà, club catalán que actualmente disputa la quinta categoría del fútbol español.

En Estados Unidos, su relación con el Inter Miami va más allá de su actividad como jugador. Según información difundida por directivos de la franquicia de la MLS, Messi posee una participación accionaria cercana al 10%, lo que le otorga un lugar dentro de la estructura propietaria de la institución.

El proyecto que comparte con Luis Suárez en Uruguay

El mapa empresarial de Messi también se extiende a Sudamérica. En Uruguay, su sociedad con su amigo y excompañero Luis Suárez dio origen al Deportivo LSM, un club que lleva las iniciales de ambos y que participa en las categorías de ascenso del fútbol uruguayo.

La institución representa otro de los proyectos vinculados al círculo empresarial del rosarino y amplía su presencia dentro de la industria del fútbol.

El vínculo con el fútbol argentino

En Argentina, mientras tanto, el entorno familiar de Messi también participa de un proyecto futbolístico. Se trata del Leones FC de Rosario, una institución vinculada al círculo íntimo de la familia del capitán de la Selección y que participa en competencias oficiales organizadas por la AFA.

Con la incorporación del CD Eldense, Messi suma así una nueva pieza a un proyecto que trasciende su carrera dentro de la cancha y que ya tiene presencia en España, Estados Unidos, Uruguay y Argentina, con participación en distintos niveles de las estructuras del fútbol.