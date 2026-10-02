Quién es Fernando Vejar, el árbitro elegido para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

La cuenta regresiva para los últimos partidos de Lionel Messi con la Selección Argentina ya comenzó. En medio de la expectativa por la doble fecha FIFA, la AFA confirmó las ternas arbitrales que estarán a cargo de los próximos amistosos del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La Albiceleste se enfrentará a Burkina Faso y Benín, en dos encuentros que marcarán el cierre de esta etapa para el capitán argentino. El primero será este sábado en el Estadio Monumental, mientras que el segundo tendrá como escenario un partido especialmente esperado por los hinchas.

José Cabero dirigirá Argentina-Burkina Faso

El primer compromiso será ante Burkina Faso, en el Monumental. El encargado de impartir justicia será el árbitro chileno José Cabero.

Estará acompañado por sus compatriotas Wladimir Muñoz y Carlos Venegas, quienes serán los árbitros asistentes. En tanto, Fernando Vejar ocupará el lugar de cuarto árbitro.

La designación de Vejar, sin embargo, cobra especial relevancia por lo que ocurrirá en el segundo partido de la doble fecha.

Fernando Vejar, el árbitro elegido para la despedida de Messi

El partido ante Benín será el centro de todas las miradas, ya que representará la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en suelo nacional, de acuerdo con el escenario planteado para esta fecha FIFA.

Para ese encuentro, la responsabilidad principal estará en manos de Fernando Vejar, árbitro chileno que se convirtió en internacional en 2024.

Su designación le permitió comenzar a tener mayor participación en competencias internacionales de la Conmebol y sumar experiencia en partidos de mayor exigencia.

Un árbitro con antecedentes polémicos en Chile

Antes de asumir este desafío internacional, Vejar también protagonizó algunos episodios discutidos durante su carrera en el fútbol chileno.

Uno de los más recordados ocurrió a comienzos de año, durante el partido entre Universidad Católica y Deportes Concepción, cuando anuló un gol de la visita en una decisión que generó fuertes cuestionamientos y debate.

Además, el árbitro tuvo algunos cruces con protagonistas reconocidos del fútbol trasandino. Entre ellos aparecen sus discusiones con Arturo Vidal durante encuentros en los que participó Colo Colo.

Ahora, Vejar tendrá por delante uno de los partidos de mayor exposición de su carrera. En el duelo ante Benín estará acompañado nuevamente por Carlos Venegas y Wladimir Muñoz como asistentes, mientras que José Cabero será el cuarto árbitro.

El juez chileno será así el encargado de impartir justicia en un partido que tendrá un condimento especial: la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ante su público.