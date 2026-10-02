Alexander Zverev rechazó la idea de jugar los Grand Slams al mejor de tres sets

Luego de comenzar su participación con una victoria ante Cameron Norrie por 7-6 (1) y 6-4 en el ATP 500 de Shanghái, Alexander Zverev, actual número 2 del mundo, se refirió a uno de los debates que atraviesa al tenis internacional: la posibilidad de reducir a tres sets los partidos de las primeras rondas de los Grand Slams.

Durante los últimos meses, distintas figuras y dirigentes del circuito, entre ellos representantes del Abierto de Australia, plantearon la posibilidad de modificar el formato para reducir la duración de los encuentros.

El objetivo de la propuesta sería disminuir la exigencia física de los jugadores, reducir el riesgo de lesiones y generar partidos más cortos y atractivos para nuevas audiencias.

Sin embargo, Zverev se mostró claramente en contra de la iniciativa y defendió el tradicional formato al mejor de cinco sets.

Zverev defendió los cinco sets

El alemán explicó en conferencia de prensa por qué considera que la duración de los partidos forma parte de la esencia de los Grand Slams.

“Es lo más difícil de ganar en nuestro deporte porque jugamos al mejor de cinco sets. Es una de las cosas más extremas a nivel físico a las que te puedes enfrentar”, sostuvo Zverev.

El tenista respaldó su postura en su propia experiencia en los grandes torneos y destacó la exigencia que implica disputar partidos extensos en las competencias más importantes del calendario.

Además, fue contundente al referirse a la opinión del resto del circuito: “No conozco a un solo jugador al que le gustaría jugar al mejor de tres sets”, aseguró.

El comentario de Zverev sobre Djokovic

Zverev también aprovechó la conferencia para bromear sobre Novak Djokovic, el máximo ganador de títulos de Grand Slam, quien actualmente tiene 39 años y acumula 24 trofeos de este nivel.

“Quizá Novak (Djokovic) quiera jugar al mejor de tres porque, claro, ahora está un poco más mayor”, lanzó el alemán entre risas.

Más allá de la broma, Zverev dejó clara su posición frente a una eventual modificación del formato: para el alemán, los cinco sets son una parte fundamental de la identidad y la dificultad de los Grand Slams.