Cerúndolo fue la cara positiva de la gira asiática: Báez, Navone y Etcheverry se despidieron

La gira asiática dejó una jornada de contrastes para el tenis argentino en los ATP 500 de Beijing y Tokio. Mientras Sebastián Báez, Mariano Navone y Tomás Etcheverry quedaron eliminados, Francisco Cerúndolo sacó adelante un duro partido y se convirtió en el único representante nacional que continúa en carrera.

Beijing: Báez y Navone quedaron eliminados

La actividad en la capital china comenzó con una derrota para Sebastián Báez (50°). El argentino tuvo un buen comienzo, pero no logró sostener la ventaja y terminó cayendo ante el local Juncheng Shang por 5-7, 6-3 y 7-5.

Con este triunfo, Shang cortó una racha de tres eliminaciones consecutivas en su debut en Beijing y consiguió un logro histórico para el tenis de su país: por primera vez, dos jugadores chinos alcanzaron los octavos de final del torneo, ya que también está en esa instancia Bu Yunchaokete.

Ahora, Shang tendrá un desafío de máxima exigencia: enfrentará al máximo favorito, el alemán Alexander Zverev.

Por su parte, Mariano Navone (45°) tampoco pudo avanzar. En su debut absoluto en Beijing, el argentino tuvo enfrente al australiano Alex de Miñaur (10°), uno de los jugadores más sólidos del circuito.

Navone logró mantener la paridad durante un primer set muy cerrado, en el que ninguno consiguió quebrar el saque de su rival. Sin embargo, el australiano fue más efectivo en los momentos decisivos y terminó imponiéndose por 7-6 (4) y 6-2, después de casi dos horas de partido.

Tokio: Etcheverry no pudo ante Tsitsipas

La jornada tampoco terminó bien para Tomás Etcheverry (30°) en el ATP 500 de Tokio. El platense protagonizó un duro encuentro frente al griego Stefanos Tsitsipas (44°), pero terminó cayendo por 4-6, 6-3 y 6-4 en poco más de dos horas.

De esta manera, Etcheverry sumó su tercera derrota consecutiva durante la gira, teniendo en cuenta tanto sus presentaciones en singles como su reciente eliminación en dobles junto a Luciano Darderi.

El argentino no pudo encontrar la regularidad necesaria para cerrar el partido a su favor y se despidió del certamen japonés. Su próxima parada será el Masters 1000 de Shanghai.

Cerúndolo, la gran noticia argentina en Beijing

En medio de una jornada complicada para los argentinos, Francisco Cerúndolo apareció para darle una alegría al tenis nacional.

El mejor tenista argentino del ranking tuvo que trabajar mucho para superar al neerlandés Botic van de Zandschulp, a quien derrotó por 5-7, 6-4 y 6-3.

Cerúndolo cedió el primer set y quedó obligado a reaccionar. En el segundo parcial tuvo que levantar seis puntos de quiebre para mantenerse con vida y evitar que el partido se encaminara definitivamente para su rival. Con paciencia y determinación, consiguió el quiebre necesario para igualar el encuentro.

En el tercer set, el argentino volvió a atravesar un momento delicado cuando sacaba 3-2, pero logró sostener su servicio. Poco después, consiguió otro quiebre y cerró el partido para quedarse con la victoria.

Con este triunfo, Cerúndolo se convirtió en el único argentino que sigue en carrera en el cuadro principal de Beijing. En los octavos de final espera por el ganador del duelo entre el kazajo Alexander Bublik y el checo Jakub Mensik.

Así, mientras Báez, Navone y Etcheverry ya se despidieron de sus respectivos torneos, Cerúndolo mantiene encendida la bandera argentina en la gira asiática.