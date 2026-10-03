El guiño del Dibu Martínez a Nico Paz

Emiliano “Dibu” Martínez volvió a quedar en el centro de la escena por un comentario en redes sociales que rápidamente llamó la atención de los hinchas de la Selección Argentina.

Después de la goleada 4-0 ante Bolivia, el arquero comentó una publicación de Nico Paz con una breve pregunta que abrió el debate: “New number 10?” (“¿Nuevo número 10?”).

El mensaje apareció luego de la destacada actuación del mediocampista del Como de Italia, quien marcó un gol y dio una asistencia en el triunfo de la Albiceleste en el Estadio Mario Alberto Kempes.

El comentario del Dibu que sorprendió a Nico Paz

Paz compartió en sus redes sociales algunas imágenes de su actuación ante Bolivia y entre los comentarios apareció el de Emiliano Martínez.

“New number 10?”, escribió el arquero argentino en inglés, en una referencia directa al histórico dorsal que durante años utilizó Lionel Messi.

El comentario no representa una decisión oficial de la Selección Argentina ni del cuerpo técnico, pero sí generó repercusión por tratarse de uno de los referentes del plantel y por el momento que atraviesa el joven mediocampista.

Nico Paz, de 21 años, viene ganando protagonismo en el ciclo de Lionel Scaloni y tuvo una actuación destacada frente a Bolivia.

Gol y asistencia para Nico Paz ante Bolivia

El mediocampista convirtió el segundo gol de Argentina en la goleada por 4-0.

La jugada comenzó con una recuperación de Gianluca Prestianni, quien encontró a Exequiel Palacios. El volante detectó el movimiento de Paz hacia el área y le entregó la pelota.

Paz recibió con espacio, observó la salida del arquero boliviano y definió por encima de su cuerpo para ampliar la ventaja de la Selección.

Además, tuvo participación directa en otro de los goles. Desde un tiro libre, envió un centro preciso que Cristian “Cuti” Romero conectó de cabeza para convertir el tercero.

De esta manera, Paz cerró el encuentro con un gol y una asistencia, una actuación que volvió a ponerlo bajo los reflectores.

Los mensajes que recibió Nico Paz

El futbolista del Como también recibió numerosos mensajes de sus compañeros y referentes de la Selección Argentina.

Giuliano Simeone le comentó “Qué golazo”, mientras que Leo Balerdi y Gianluca Prestianni también reaccionaron a la publicación.

Otro de los futbolistas que se hizo presente fue Lisandro Martínez, mientras que el histórico Javier Zanetti le dejó emojis de aplausos.

El gol ante Bolivia fue, además, el segundo de Nico Paz con la Selección Argentina mayor. El primero había sido convertido el 27 de marzo de 2026, en un amistoso ante Mauritania disputado en La Bombonera.

¿Quién llevará la número 10 de Messi?

La camiseta número 10 continúa siendo uno de los temas alrededor de la Selección Argentina después del Mundial de 2026 y ante la eventual ausencia de Lionel Messi.

Por ahora, Scaloni dejó claro que no hay una decisión definitiva. Antes del partido contra Bolivia, el entrenador explicó que en los amistosos posteriores a la Copa del Mundo no existe la obligación de asignar inmediatamente el histórico dorsal.

“En estos partidos no tenemos obligación de dar la 10, así que hasta que sea el partido de Leo no se la daremos a nadie y después veremos a quién elegimos”, había señalado el técnico.

Ante Bolivia, Nico Paz utilizó la camiseta número 18, por lo que el comentario del Dibu no modifica la situación oficial.

Scaloni también había explicado que la idea es que, llegado el momento, el dorsal quede en manos de un futbolista de manera estable: “Por Eliminatorias queda fija, pero la idea es que se la quede uno, con todo lo lindo que es llevarla. Por ahora no hemos definido”.

Por ahora, el mensaje de Emiliano Martínez quedó como un llamativo guiño hacia Nico Paz después de una de sus mejores actuaciones con la camiseta de la Selección.