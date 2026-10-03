El copiloto que apuñaló al capitán de Flydubai había sido apartado de vuelos en Omán por sus ideas radicales

El copiloto de Flydubai acusado de apuñalar al capitán del vuelo FZ1073 y provocar una abrupta pérdida de altitud ya había sido apartado de la actividad aérea en Omán debido a preocupaciones relacionadas con una posible radicalización ideológica, según personas familiarizadas con el caso citadas por The Wall Street Journal.

A pesar de ese antecedente, el piloto, de nacionalidad omaní, posteriormente fue contratado por Flydubai y llegó a operar una de las rutas más sensibles de la compañía: Dubai-Tel Aviv.

Por el momento, no trascendió si las autoridades de Omán comunicaron sus preocupaciones a otros países o compañías aéreas. Tampoco se conocen públicamente los detalles sobre la supuesta radicalización ni las razones concretas que llevaron a apartarlo de los vuelos.

Investigan el ataque contra el capitán

La investigación sobre el episodio está encabezada por Emiratos Árabes Unidos. Un portavoz emiratí evitó pronunciarse sobre los antecedentes del copiloto en Omán y argumentó que hacerlo podría anticipar conclusiones o interferir con el desarrollo de la investigación.

Flydubai y el gobierno de Omán tampoco respondieron a las consultas realizadas por el diario estadounidense.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había definido previamente el episodio como un acto de terrorismo y sostuvo que el atacante había atravesado un proceso de radicalización islámica.

“El atacante sufrió una radicalización islámica. Vino a estrellar a los pasajeros que estaban a bordo”, afirmó Netanyahu.

El mandatario también señaló que las autoridades israelíes investigan si el copiloto actuó solo o si contó con la colaboración de otras personas.

El ataque ocurrió durante el vuelo hacia Tel Aviv

El vuelo FZ1073, operado con un Boeing 737 MAX y con 174 personas a bordo, viajaba desde Dubai hacia Tel Aviv cuando el copiloto atacó al capitán dentro de la cabina.

El episodio provocó una violenta pérdida de altitud, durante la cual la aeronave descendió miles de pies en un período muy breve.

El capitán sufrió heridas graves, pero logró abrir la puerta de la cabina antes de quedar incapacitado. Esto permitió que varios pasajeros ingresaran y ayudaran a reducir al atacante.

Entre las personas que intervinieron hubo pasajeros israelíes que colaboraron para inmovilizar al copiloto. Además, dos pilotos que viajaban como pasajeros ayudaron posteriormente a estabilizar la aeronave y completar el aterrizaje de emergencia.

Finalmente, el avión fue desviado hacia Tabuk, Arabia Saudita, donde logró aterrizar de manera segura.

Después del aterrizaje, tanto el capitán como el copiloto fueron trasladados a Emiratos Árabes Unidos. Israel busca poder interrogar al atacante como parte de la investigación.

Las dudas sobre los controles de seguridad de Flydubai

El episodio también abrió interrogantes sobre los controles de seguridad y las evaluaciones a los pilotos de Flydubai.

Analistas especializados en seguridad aérea señalaron que, independientemente de cómo el copiloto haya conseguido ingresar a la cabina con un arma, una persona considerada una amenaza para la seguridad aérea debería haber sido detectada antes de llegar a operar un vuelo.

Un exintegrante de la tripulación de Flydubai y un piloto actualmente activo de Emirates, compañía hermana de la aerolínea, explicaron al Wall Street Journal que los pilotos de Flydubai atraviesan controles de seguridad antes de los vuelos y revisiones médicas al menos una vez al año.

La compañía también realiza evaluaciones psicológicas internas a los primeros oficiales que avanzan hacia puestos de capitán. Sin embargo, todavía no está claro si el copiloto involucrado en el ataque fue sometido a ese tipo de evaluación ni cuáles fueron sus resultados.

Los cuestionamientos por la seguridad de los vuelos hacia Israel

El ataque también volvió a poner bajo la lupa las medidas de seguridad aplicadas a los vuelos de compañías extranjeras con destino a Israel.

Un funcionario israelí señaló que Jerusalén había reclamado durante años a las autoridades del aeropuerto de Dubai que reforzaran los controles de seguridad para los vuelos hacia Israel.

En ese contexto, Israel había suspendido durante varios meses los vuelos de sus propias aerolíneas entre ambos destinos debido a preocupaciones de seguridad vinculadas con la situación regional y los enfrentamientos con Irán.

Además, un informe clasificado de la Oficina del Contralor del Estado de Israel, publicado en mayo de 2024, había identificado problemas en los controles de seguridad de vuelos hacia y desde el país. Entre ellos, mencionó deficiencias en las medidas aplicadas en aeropuertos extranjeros.

Según ese documento, citado anteriormente por The Wall Street Journal, el Ministerio de Transporte israelí habría concentrado buena parte de sus recursos en las aerolíneas nacionales y destinado menos financiación a la protección de los vuelos operados por compañías extranjeras.

Mientras continúa la investigación en Emiratos Árabes Unidos, el antecedente del copiloto en Omán suma nuevas preguntas sobre la manera en que las aerolíneas reciben, comparten y verifican información de seguridad relacionada con sus pilotos y tripulantes.

Por el momento, las operaciones de Flydubai entre Dubai y Tel Aviv permanecen suspendidas tras el incidente.