Amalia Granata habló del chiste que hizo Robbie Williams en su show sobre una amante en la Argentina

Robbie Williams volvió a presentarse en Buenos Aires y, durante el primero de sus shows en el Arena de Buenos Aires, sorprendió al público con una frase que rápidamente fue vinculada con su supuesto encuentro con Amalia Granata en 2004.

En medio del recital, el cantante británico recordó una de sus anteriores visitas al país y lanzó un comentario que generó gritos entre los fanáticos: “¿Saben que me encontré a una fan con la que me acosté la última vez que estuve aquí?”.

Sin embargo, ante la reacción del público y las especulaciones sobre a quién se refería, Robbie Williams hizo una aclaración que aumentó todavía más la expectativa: “No es la que ustedes creen”.

La reacción de Amalia Granata

El comentario del artista llegó rápidamente a los medios y fue consultado a Amalia Granata, quien habló sobre el tema en Intrusos (América).

La diputada tomó la situación con humor y aseguró que incluso le resultaba simpático que Robbie Williams hiciera referencia a su presencia en el hotel.

“Me parece hasta tierno lo que hace, porque significa que él se enteró que yo estuve en el hotel en un cumpleaños”, expresó Granata.

La mediática explicó además por qué había estado en el mismo hotel en el que actualmente se hospeda el músico británico.

“Fui al cumpleaños de Mariana Gallegos, que fue ayer al mediodía en el Faena”, contó.

A partir de esa coincidencia, Granata interpretó que Robbie Williams había tomado conocimiento de su presencia en el lugar.

“Él se enteró que yo estaba ahí en el hotel, porque si no no diría eso a la noche”, sostuvo.

Granata negó haberse cruzado con el cantante

Más allá de las especulaciones que generó el comentario durante el recital, Granata aclaró que no tuvo ningún encuentro con Robbie Williams durante su visita al hotel.

“No me lo crucé. Yo estuve en el cumpleaños y ni siquiera vi a gente del entorno de él”, afirmó.

Además, explicó que hace años perdió el contacto con el artista y que desde entonces no volvieron a comunicarse.

“Yo perdí los contactos de él, así que nunca más tuve contacto”, concluyó.