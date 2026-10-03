Entre el reclamo social y el rumbo económico

Por RICARDO ZIMERMAN

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El debate sobre el endeudamiento de las familias volvió a ocupar un lugar dentro de la discusión parlamentaria y, con él, apareció una pregunta que excede cualquier disputa entre bloques: cómo compatibilizar el orden de las cuentas públicas con las dificultades concretas que atraviesan numerosos hogares. En ese escenario, el testimonio de la diputada nacional Lourdes Arrieta resulta significativo no solamente por sus cuestionamientos al Gobierno de Javier Milei, sino también porque exhibe una contradicción que atraviesa a buena parte de la política argentina: reconocer la necesidad de modificar un modelo económico sin abandonar los principios que, durante años, fueron presentados como indispensables para superar los problemas estructurales del país.

Arrieta dejó el bloque de La Libertad Avanza y actualmente integra Provincias Unidas. Desde esa nueva ubicación parlamentaria cuestionó la respuesta oficial frente al endeudamiento familiar, sostuvo que la morosidad dejó de ser un fenómeno circunscripto a situaciones individuales y reclamó mayor atención para quienes acumulan compromisos financieros. Sin embargo, incluso dentro de su crítica aparece un reconocimiento relevante: la diputada afirmó que no cuestiona objetivos como el superávit, el déficit cero, la transparencia de las cuentas públicas, el impulso productivo y la búsqueda de inversiones.

Ese punto merece particular atención porque establece una diferencia entre discutir el rumbo general de una política económica y cuestionar determinadas decisiones de gestión. No es lo mismo sostener que el Estado debe cuidar a quienes atraviesan dificultades que concluir que para hacerlo debe abandonar el equilibrio fiscal. Tampoco necesariamente existe una contradicción entre procurar inversiones y atender problemas sociales. La verdadera discusión aparece cuando se intenta determinar qué instrumentos pueden utilizarse para responder a esas demandas sin reproducir desequilibrios que históricamente terminaron trasladándose sobre los mismos sectores que se pretendía proteger.

La posición de Arrieta coloca el endeudamiento de los hogares como una de las expresiones más visibles de esa tensión. Su descripción sobre familias obligadas a multiplicar sus horas de trabajo para cumplir con sus compromisos plantea un problema concreto que el Congreso está obligado a escuchar. El tratamiento parlamentario de iniciativas provenientes de distintos espacios, según relató, demuestra además que la preocupación no pertenece exclusivamente a una fuerza política. La declaración de interés sobre la marcha de los endeudados no resolvía por sí misma el problema, pero funcionó como una señal institucional frente a un reclamo que buscaba ingresar en la agenda pública.

La cuestión, sin embargo, no debería reducirse a una competencia para determinar quién formula la denuncia más contundente. Si existe un problema de endeudamiento familiar, el desafío consiste en comprender sus causas y evaluar respuestas que no terminen agravando el cuadro fiscal. Durante demasiado tiempo la política argentina tendió a presentar las dificultades sociales como argumento suficiente para aumentar el gasto, aun cuando posteriormente las consecuencias de esos desequilibrios recaían sobre la sociedad mediante inflación, pérdida del poder adquisitivo y deterioro de las condiciones económicas.

En ese sentido, el reconocimiento de Arrieta sobre la importancia del equilibrio fiscal resulta más relevante que algunas de sus críticas al oficialismo. La discusión puede desarrollarse dentro de un marco diferente al de viejas recetas en las que toda demanda debía traducirse automáticamente en mayor gasto estatal. El propio planteo de la legisladora permite pensar que la atención de las familias endeudadas no necesariamente requiere abandonar una política orientada a ordenar las cuentas públicas.

Su salida de La Libertad Avanza agrega otra dimensión al debate. Arrieta ubicó el quiebre en la votación relacionada con los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado y sostuvo que sus dudas sobre el destino de esos recursos derivaron posteriormente en una denuncia. Más allá de las interpretaciones políticas sobre aquella ruptura, su relato muestra que las diferencias dentro de una fuerza oficialista pueden producirse incluso entre dirigentes que comparten parte de sus objetivos generales.

La misma lógica aparece cuando la diputada cuestiona la situación de IOSFA y reclama respuestas para trabajadores, afiliados y familias vinculadas con las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Allí el debate vuelve a situarse en una frontera delicada: cómo garantizar prestaciones y condiciones laborales adecuadas dentro de organismos estatales sin convertir cada dificultad en una justificación para ampliar estructuras o gastos sin una evaluación de resultados.

También resulta significativo que Arrieta reivindique su identidad libertaria pese a haberse alejado del oficialismo. Esa definición permite observar que el universo de ideas asociado al liberalismo político y económico no necesariamente constituye un bloque homogéneo. Puede haber coincidencia respecto del déficit cero, el superávit, la transparencia y la inversión, mientras existen desacuerdos sobre la velocidad, las prioridades o los mecanismos utilizados para alcanzar esos objetivos.

El proyecto de monotributo digital que mencionó la diputada introduce, además, una cuestión diferente pero relacionada: la necesidad de que las normas acompañen nuevas formas de trabajo. La existencia de trabajadores que ofrecen servicios virtuales a clientes de otros países obliga a pensar estructuras tributarias compatibles con una economía que ya no funciona exclusivamente bajo los esquemas tradicionales.

El debate que emerge del testimonio de Arrieta, por lo tanto, no debería quedar atrapado en la pelea personal derivada de su salida del oficialismo. Hay una discusión mucho más profunda detrás de sus declaraciones. El Gobierno enfrenta el desafío de sostener un programa de orden fiscal y, simultáneamente, responder a situaciones sociales concretas. Sus críticos tienen derecho a señalar los costos y las dificultades que observan, pero también deben explicar de qué manera financiarían las soluciones que proponen sin destruir los equilibrios que dicen defender.

La cuestión central no es elegir entre cuentas públicas ordenadas o atención de los problemas sociales como si fueran objetivos necesariamente incompatibles. El desafío político consiste precisamente en demostrar que ambos pueden convivir. Y allí aparece la principal tensión que deja planteada el caso Arrieta: la Argentina necesita discutir cómo asistir a quienes atraviesan dificultades sin volver a un esquema en el que la solución inmediata de cada problema termine generando nuevos problemas económicos mañana.

El propio reconocimiento de la diputada sobre la importancia del superávit, el déficit cero, la transparencia, la producción y las inversiones demuestra que una parte sustancial de la discusión ya se desplazó hacia otro terreno. La disputa consiste ahora en determinar cómo preservar esos objetivos mientras se atienden las consecuencias sociales de la transición económica. Esa discusión puede ser áspera, pero resulta más productiva que volver a enfrentar asistencia social y disciplina fiscal como si una necesariamente exigiera sacrificar a la otra.