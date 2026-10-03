El diputado Arrúa reconoció que votó proyectos del Gobierno por acuerdos con Misiones

Arrúa reconoció que votó proyectos oficiales pese a no compartir algunas medidas

El diputado explicó que el respaldo respondió a acuerdos entre la Nación y Misiones

El legislador relató situaciones de estrés vinculadas con las votaciones en el Congreso

Arrúa recordó especialmente el episodio que atravesó durante el tratamiento de la Reforma Laboral

El diputado sostuvo que los legisladores misioneros dieron al Gobierno dos años de crédito

Arrúa anticipó que acompañará el rechazo al DNU 70/2023 por su impacto sobre Misiones

El diputado nacional Alberto Arrúa, representante de Argentina Federal por Misiones, reconoció que durante los primeros años de la gestión de Javier Milei acompañó iniciativas del oficialismo pese a mantener diferencias con algunas de las medidas impulsadas. Según explicó, esas decisiones estuvieron relacionadas con acuerdos políticos entre el Gobierno nacional y la administración de la provincia de Misiones.

Durante una entrevista, Arrúa admitió que su posición en el Congreso no siempre respondió a sus convicciones personales. Ante la consulta sobre si había votado determinadas iniciativas por disciplina partidaria y no por estar de acuerdo con ellas, respondió afirmativamente y sostuvo que esa conducta fue compartida por otros legisladores misioneros.

El diputado relató además que algunos de sus compañeros y él mismo atravesaron situaciones de estrés vinculadas con esos episodios. Según contó, en determinados momentos algunos legisladores incluso debieron ser internados como consecuencia de la tensión generada por las votaciones y por la necesidad de acompañar decisiones con las que no coincidían.

Uno de los casos que recordó particularmente fue el tratamiento de la Reforma Laboral. Arrúa señaló que durante ese proceso sufrió un episodio que lo llevó a concurrir a una guardia médica y que estuvo relacionado con el nivel de estrés que atravesaba. Al ser consultado sobre si consideraba que hubiera sido preferible no votar en contra de los trabajadores, respondió que sí.

Sin embargo, el legislador explicó que el bloque misionero entendía que el acompañamiento de determinadas iniciativas formaba parte de acuerdos que podían generar beneficios para la provincia. En ese sentido, sostuvo que las decisiones no eran adoptadas de manera individual por cada diputado, sino que respondían a una posición colectiva vinculada con los compromisos políticos existentes entre las administraciones nacional y provincial.

Arrúa también señaló que, en algunos casos, los legisladores sabían que determinadas medidas podían no llegar a implementarse, aunque consideraban que los acuerdos alcanzados podían resultar útiles para Misiones. Por ese motivo, explicó que durante ese período prevaleció una lógica de acompañamiento basada en los intereses que el bloque entendía que correspondían a la provincia.

El diputado había definido anteriormente ese período como una etapa en la que los legisladores misioneros le otorgaron al Gobierno nacional “dos años de crédito”. Según su explicación, ese respaldo estuvo relacionado con distintos acuerdos alcanzados entre la administración nacional y el gobierno provincial.

La evaluación que Arrúa hizo de ese período, sin embargo, cambió. El legislador sostuvo que la reciprocidad esperada por la provincia no se produjo en la misma medida que los acuerdos que habían motivado el acompañamiento parlamentario.

En ese marco, confirmó un cambio de posición frente al Gobierno nacional y anticipó que acompañará el rechazo al DNU 70/2023. Su argumento está relacionado con el impacto que, según afirmó, tuvo la medida sobre Misiones.

Arrúa sostuvo que el decreto perjudicó especialmente a la provincia y cuestionó el resultado de los acuerdos políticos que habían sostenido el respaldo parlamentario durante los primeros años de la gestión de Milei. Según su evaluación, el acompañamiento otorgado por los legisladores misioneros no habría recibido la reciprocidad que esperaban de parte de la Nación.

De esta manera, el diputado pasó de justificar el respaldo a distintas iniciativas oficiales en función de acuerdos políticos y provinciales a plantear una posición contraria frente al DNU 70/2023. El cambio expuesto por Arrúa quedó vinculado directamente con su evaluación sobre los resultados de esos entendimientos y con el impacto que atribuyó a las medidas nacionales sobre Misiones.