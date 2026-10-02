La presidenta del Concejo respaldó a Mársico y habló de decepción

La presidenta del Concejo Municipal de Rafaela expresó su respaldo a la postura planteada por el concejal Lisandro Mársico durante el debate por la nueva bandera de la ciudad y aseguró que comparte plenamente los fundamentos de su voto.

“Hay cosas que no se pueden entender”, manifestó la titular del cuerpo legislativo, quien reconoció sentirse decepcionada por el rumbo que tomó la discusión.

En ese sentido, cuestionó especialmente que algunos de los integrantes del jurado que participaron del proceso de selección ahora pongan en duda la transparencia del concurso, cuando tuvieron la posibilidad de plantear sus objeciones durante el desarrollo del mismo.

“Estoy decepcionada porque gente que fue parte del jurado ahora cuestiona la falta de transparencia y pone en riesgo la posibilidad de que tengamos una nueva bandera”, sostuvo.

La presidenta del Concejo coincidió así con el planteo de Mársico, quien había cuestionado que las supuestas irregularidades no fueran advertidas y denunciadas oportunamente, antes de que el proceso llegara a la instancia de definición.

La discusión, que inicialmente debía limitarse a la aprobación del diseño ganador, terminó abriendo una fuerte controversia política e institucional. El rechazo de la iniciativa dejó nuevamente en suspenso la posibilidad de que Rafaela tenga una bandera oficial, mientras crecen las diferencias sobre cómo se desarrolló el concurso.

La posición de la presidenta del Concejo agrega un nuevo capítulo a una polémica que, lejos de cerrarse con la votación, parece recién comenzar.