Pullaro pidió profundizar la lucha contra el delito y avanzar sobre las estructuras económicas del crimen

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, reclamó profundizar la persecución contra las organizaciones criminales y sostuvo que el Estado debe mantener una política firme frente al delito. Lo hizo durante la apertura de las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales, que se desarrollan en Rosario con la participación de representantes judiciales de Argentina y otros países.

El encuentro reúne durante dos jornadas a fiscales generales, procuradores, funcionarios y especialistas y es organizado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, junto con el Consejo General de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal.

Durante su exposición, Pullaro puso el foco en la evolución de los índices de violencia en Rosario y en el departamento homónimo. Según los datos que presentó, a esta altura de 2023 se habían registrado 223 homicidios en el departamento Rosario, mientras que en lo que va de 2026 la cifra descendió a 62.

En el conjunto de la provincia, el gobernador señaló que se contabilizaron 112 homicidios durante 2026, frente a los 313 registrados tres años atrás.

Pullaro vinculó esa evolución con las políticas implementadas en materia de seguridad y aseguró que Rosario atraviesa una etapa de mayor tranquilidad. Como ejemplo, mencionó el desarrollo de los Juegos Suramericanos, durante los cuales, según indicó, alrededor de 3,5 millones de personas circularon por la ciudad sin que se registraran incidentes vinculados al sistema de emergencias 911.

El gobernador atribuyó los resultados a la coordinación entre distintos actores institucionales y destacó la decisión de avanzar contra las estructuras vinculadas al crimen organizado.

El pedido de mantener la presión sobre las organizaciones criminales

En su discurso, Pullaro sostuvo que durante años las organizaciones narcocriminales pudieron operar con altos niveles de impunidad y que esa situación alimentó un escenario de violencia sostenida.

Al mismo tiempo, remarcó que la reducción de los hechos violentos debe producirse dentro del marco legal y constitucional. En ese sentido, aseguró que la política de seguridad provincial se desarrolla respetando las garantías y sostuvo que el Estado santafesino no debe apartarse de la ley.

El mandatario provincial también manifestó su respaldo a los fiscales que llevan adelante investigaciones contra el delito y planteó la necesidad de evitar enfoques que, según su interpretación, terminen relativizando la responsabilidad penal.

“Quien mata y quien roba tiene que ir preso”, sostuvo, al tiempo que reclamó mantener una política sostenida de persecución penal.

Pullaro utilizó además una expresión para resumir su planteo: pidió “no levantarle el pie de la cabeza al delito”, con el objetivo de impedir que las organizaciones criminales recuperen capacidad de acción.

Pero el reclamo no se limitó a los autores materiales de los delitos. El gobernador planteó la necesidad de avanzar también sobre las estructuras económicas que permiten el funcionamiento de esas organizaciones, con especial atención en las maniobras de lavado de activos.

En ese marco, mencionó a profesionales que puedan brindar asesoramiento a grupos criminales y aclaró que su planteo no apunta a limitar el derecho a la defensa, sino a investigar a quienes eventualmente formen parte de las propias estructuras delictivas.

El balance del Ministerio Público de la Acusación

La fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, también destacó la caída de los niveles de violencia y repasó las principales líneas de trabajo desarrolladas desde que asumió la conducción del MPA en 2023.

Según explicó, uno de los objetivos centrales fue reducir la violencia mediante un esquema formal de persecución penal. Entre los factores que, a su entender, contribuyeron a la mejora de los indicadores mencionó un mayor control de la política penitenciaria, la implementación de estrategias contra el microtráfico, el refuerzo del patrullaje preventivo y cambios en las metodologías de investigación.

Vranicich resaltó además la articulación entre los diferentes poderes del Estado y los organismos encargados de la seguridad y la persecución penal como uno de los elementos centrales de la estrategia.

Las jornadas que se desarrollan en Rosario incluyen paneles y exposiciones sobre organizaciones criminales, narcocriminalidad, microtráfico, análisis criminal y persecución penal estratégica.

También se abordan problemáticas vinculadas con violencia de género, delitos ambientales, responsabilidad penal adolescente y cibercrimen, con la participación de especialistas y representantes judiciales de Argentina, Italia, Chile y Estados Unidos.