Colapinto fue sancionado con 15 posiciones en Bahréin: la explicación de la FIA

Franco Colapinto tendrá una carrera complicada en el Gran Premio de Bahréin, donde deberá afrontar una penalización que lo dejará prácticamente obligado a largar desde el fondo de la grilla.

El argentino recibió una sanción de 10 posiciones por utilizar su quinto motor de combustión interna (ICE) de la temporada, cuando el reglamento permite un máximo de cuatro unidades por año. La penalización fue confirmada por un documento oficial de la FIA, que señaló el incumplimiento de los artículos B8.2.2.a) y B8.2.3 del Reglamento de Fórmula 1.

La sanción se aplicará durante la carrera del próximo domingo.

Colapinto ya tenía otra penalización

El panorama para el piloto de Alpine se complicó todavía más porque ya arrastraba una sanción de cinco puestos en la grilla como consecuencia del incidente protagonizado en Bakú.

En aquella carrera, Colapinto fue sancionado por su responsabilidad en un choque que involucró también a Pierre Gasly y Lando Norris. Por ese motivo, con la nueva penalización de 10 posiciones, el argentino acumula 15 puestos de castigo.

Ante este escenario, Colapinto deberá afrontar el Gran Premio desde una posición muy retrasada.

Por qué Alpine decidió cambiar el motor

Desde Alpine evaluaron que, teniendo en cuenta la penalización que el argentino ya tenía pendiente, la oportunidad era propicia para introducir el nuevo motor V6 de Mercedes.

El equipo francés optó así por realizar el cambio en esta fecha y concent