Fútbol argentino en plena Fecha FIFA: el calendario de AFA, otra vez en el centro de la escena

Luego de un fin de semana sin actividad de la Liga Profesional, el fútbol argentino vuelve al ruedo con la disputa de la Fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, el regreso del campeonato doméstico coincidirá con la Fecha FIFA, que tendrá a la Selección Argentina como protagonista y dejará a varios equipos sin algunos de sus futbolistas convocados.

La situación vuelve a poner el foco sobre la organización del calendario. En una reunión realizada el 22 de septiembre, el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional destacó los avances en materia de “previsibilidad y calendario”. Desde AFA, en tanto, aseguraron que el cronograma permitió alcanzar “el mejor índice histórico de anticipación y programación de fechas”.

Pese a esas consideraciones, el tramo actual de la temporada presenta modificaciones, partidos reprogramados y equipos que deberán afrontar compromisos sin contar con todos sus jugadores.

El fútbol argentino y una Fecha FIFA atípica

La actual Fecha FIFA de septiembre y octubre tiene una particularidad: se extiende más de lo habitual al combinar dos ventanas internacionales en una sola. Esto llevó a que las principales ligas del mundo interrumpieran su actividad durante dos fines de semana.

El calendario internacional, de todos modos, estaba establecido con anticipación. En este contexto, la organización del fútbol argentino debió afrontar diferentes dificultades, entre ellas la programación de los amistosos de la Selección Argentina.

Uno de los principales puntos de conflicto fue la coincidencia entre partidos del campeonato y el encuentro de la Albiceleste frente a Burkina Faso. Por ese motivo, dos partidos de la Fecha 11 fueron reprogramados.

A esto se sumó el caso de River. El partido ante Sarmiento, que inicialmente estaba previsto para el miércoles 7 de octubre en Junín, fue postergado para el miércoles 14.

El pedido fue realizado por el conjunto de Núñez debido a la cantidad de futbolistas convocados. AFA aceptó la solicitud, mientras que otros equipos deberán afrontar sus respectivos compromisos durante la ventana internacional con bajas importantes.

Cómo la actividad local también impactó en la Selección

Durante la Fecha FIFA no solamente continuó parte de la actividad del fútbol argentino, sino que también se disputaron encuentros relevantes.

Entre ellos estuvo la Supercopa Internacional, que quedó en manos de Rosario Central tras vencer a Estudiantes, además de diferentes partidos correspondientes a la Copa Argentina, entre ellos Boca-Racing y Estudiantes-Platense.

La situación también tuvo consecuencias sobre la preparación de la Selección Argentina. Después de una primera semana de entrenamientos sin competencia, Lionel Scaloni aceptó desafectar a Leonel Flores y Tomás Palacios.

De esta manera, Flores pudo disputar un partido con Boca y Palacios con Estudiantes durante la Fecha FIFA, aunque ambos dejaron de formar parte de la preparación de la Albiceleste junto al resto del plantel.

Los desafíos que enfrenta el calendario de AFA de cara a 2027

En la última reunión del Comité Ejecutivo también se abordaron cuestiones vinculadas al próximo calendario. Desde AFA señalaron la necesidad de equiparar las fechas de cierre del mercado de pases con los principales mercados de la región de Conmebol, teniendo en cuenta que allí emigra una importante cantidad de futbolistas argentinos.

La temporada 2026, además, estuvo condicionada por la proximidad de la Copa Mundial. En el caso del Torneo Clausura, el registro de incorporaciones permaneció abierto hasta después de disputada la séptima fecha.

Incluso, el pasado jueves 1 de octubre, Independiente anunció la incorporación de Nahuel Banegas, quien llegó mediante un cupo especial otorgado luego de la lesión del juvenil Joel Medina.

En este contexto, también existe un reconocimiento a ciertos avances en la planificación. Durante 2026, AFA logró anticipar varias programaciones que finalmente se cumplieron.

Sin embargo, las modificaciones que aparecen durante la temporada vuelven a abrir el debate sobre la organización del fútbol argentino. La Copa Argentina es uno de los principales ejemplos señalados, con instancias que comienzan antes de que finalice la anterior y partidos que son programados con escaso margen.

La discusión, en definitiva, vuelve a centrarse en la necesidad de contar con un calendario previsible y estable, especialmente en un fútbol que debe convivir con las ventanas internacionales, las convocatorias a la Selección y las diferentes competencias nacionales.

Así se juega la Fecha 11 del Clausura 2026

Viernes 2 de octubre

19.15: Independiente vs. Instituto — Zona A — ESPN Premium

21.30: Boca vs. Unión — Zona A — ESPN Premium

21.30: Independiente Rivadavia vs. Gimnasia — Zona B — TNT Sports

Sábado 3 de octubre

14.45: Defensa y Justicia vs. San Lorenzo — Zona A — ESPN Premium

17.00: Atlético Tucumán vs. Barracas Central — Zona B — ESPN Premium

17.00: Newell's vs. Lanús — Zona A — TNT Sports

21.00: Argentina vs. Burkina Faso

Domingo 4 de octubre

17.00: Talleres vs. Belgrano — Interzonal — ESPN Premium

19.15: Argentinos vs. Tigre — Zona B — ESPN Premium

21.30: Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing — Zona B — TNT Sports

Lunes 5 de octubre

16.45: Deportivo Riestra vs. Central Córdoba — Zona A — TNT Sports

19.00: Estudiantes vs. Gimnasia de Mendoza — Zona A — ESPN Premium

19.00: Vélez vs. Platense — Zona A — TNT Sports

21.15: Banfield vs. Rosario Central — Zona B — ESPN Premium

Miércoles 14 de octubre