Uñac y Máximo Kirchner mostraron sintonía en San Juan

Sergio Uñac fue anfitrión de un encuentro peronista que reunió a dirigentes nacionales en San Juan.

Máximo Kirchner participó de la jornada y compartió actividades políticas y productivas con el senador sanjuanino.

Los dirigentes plantearon la necesidad de construir una agenda común de cara a las elecciones de 2027.

Uñac reclamó mayor protagonismo del interior en una futura fórmula presidencial y en el programa de gobierno.

Las PASO y la posibilidad de organizar una interna partidaria formaron parte de las discusiones sobre el futuro del PJ.

El encuentro se desarrolló mientras persistían diferencias internas entre distintos sectores del peronismo, especialmente en torno a Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

La provincia de San Juan fue escenario este jueves de un encuentro de dirigentes peronistas que buscó exhibir una señal de unidad y avanzar en la construcción de una agenda común de cara a las elecciones de 2027. El senador nacional y ex gobernador Sergio Uñac fue el anfitrión de una jornada que tuvo como principal invitado a Máximo Kirchner y que reunió a legisladores nacionales y referentes de distintos sectores del Partido Justicialista.

La actividad tuvo como uno de sus ejes la necesidad de fortalecer los vínculos entre las distintas vertientes del peronismo y otorgar mayor protagonismo a las provincias en la discusión sobre el futuro del espacio. Uñac, que se encontraba entre los dirigentes que analizaban una eventual candidatura presidencial, planteó la importancia de que una futura fórmula nacional incorporara una figura representativa del interior del país.

La presencia de Máximo Kirchner adquirió particular relevancia dentro de ese esquema. El vínculo entre ambos dirigentes se había fortalecido durante los últimos tres años, después de una etapa en la que la relación había sido distante. Cuando Uñac comenzó a recorrer distintas provincias con el objetivo de posicionarse para una eventual candidatura presidencial, se había comunicado con Cristina Kirchner y obtenido su aval.

Durante la jornada, Uñac y Kirchner recorrieron una finca familiar en la que se producían tomate, oliva, cebolla, ajo y pistacho. La actividad productiva se integró a una agenda política que incluyó una jornada denominada “Democracia, interior y participación”, desarrollada en el departamento de Albardón, donde se analizaron las consecuencias de las políticas económicas nacionales sobre las economías regionales, la industria y el empleo.

La delegación que acompañó a Kirchner estuvo integrada por legisladores nacionales y dirigentes peronistas, entre ellos Juliana di Tullio, Florencia López, Carlos Linares, Ana Marks, Fernando Rejal, Marcelo Lewandowski, Fernando Salino, Florencia Carignano, Florencia Estevez, Paula Pennaca, Carlos Castagneto, Mario “Paco” Manrique, Julieta Campo, José Glonski y Sergio Berni. También participó el dirigente del PJ porteño Víctor Santa María.

Durante el encuentro, Uñac sostuvo que el peronismo debía discutir su estrategia y evitar quedar como espectador del proceso político encabezado por Javier Milei. El senador definió al actual Gobierno como una etapa de “transición” y planteó la necesidad de preparar una alternativa política basada en lo que consideró una agenda de “sentido común”.

En ese contexto, enumeró tres problemas que, según su diagnóstico, quedarían como consecuencia de la gestión libertaria: las dificultades económicas de las familias, el déficit de infraestructura y la situación del mercado laboral. También sostuvo que debía elaborarse una agenda desde las provincias y que las demandas del interior debían transformarse en propuestas concretas y en un programa de gobierno.

Máximo Kirchner, por su parte, centró su intervención en la cuestión fiscal y distributiva. Señaló que la búsqueda de justicia fiscal debía estar vinculada con el equilibrio social y sostuvo que el objetivo debía ser que las familias argentinas dejaran de afrontar permanentemente dificultades económicas.

El encuentro se produjo además en medio de las discusiones internas del peronismo sobre el mecanismo para definir las candidaturas de 2027. Uno de los principales puntos de debate estuvo relacionado con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Mientras Kirchner había defendido la continuidad de esa herramienta como mecanismo para ordenar la competencia interna, Uñac consideró posible que el Gobierno lograra suspenderlas y planteó como alternativa una elección partidaria abierta dividida en cuatro regiones y distintas etapas.

La posibilidad de una interna comenzó a ser analizada con mayor atención dentro del PJ. En ese escenario, también aparecieron distintas especulaciones sobre el vínculo entre Uñac y el kirchnerismo, así como sobre el posicionamiento de Máximo Kirchner en las provincias. El acercamiento entre ambos dirigentes contrastó con las diferencias existentes entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, que continuaban alimentando hipótesis sobre una eventual competencia interna dentro del justicialismo.

La jornada concluyó con una reunión prevista en la sede del PJ sanjuanino bajo el título “Mesa de trabajo: la Argentina que viene”. El objetivo planteado fue compartir diagnósticos, discutir prioridades y avanzar en acuerdos que permitieran darle un contenido federal al armado peronista. En esa línea, Uñac insistió en la necesidad de renovar dirigentes, alcanzar acuerdos y otorgar al interior un lugar central en la construcción electoral y programática del espacio.