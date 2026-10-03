Santilli pidió apoyo para la reelección de Milei

Diego Santilli combinó su rol de jefe de Gabinete con un mensaje político durante el Coloquio de IDEA.

El funcionario defendió los resultados económicos que atribuyó a la gestión de Javier Milei.

Santilli destacó la reducción de la inflación, la eliminación del déficit y la diversificación productiva.

El jefe de Gabinete cuestionó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por sus posiciones sobre el rumbo del Gobierno.

Santilli planteó las elecciones de 2027 como una disputa entre la continuidad del proceso actual y el regreso a una economía cerrada.

El funcionario pidió al empresariado que acompañara la reelección de Javier Milei.

Diego Santilli aprovechó su participación en el 62° Coloquio de IDEA para realizar una defensa de la gestión de Javier Milei y, al mismo tiempo, avanzar sobre el escenario político de cara a 2027. A través de un video grabado desde su despacho de la Casa Rosada, el jefe de Gabinete combinó en su exposición el balance económico del Gobierno con un mensaje político dirigido especialmente al empresariado.

Durante la primera parte de su intervención, Santilli destacó los cambios que, según su interpretación, se produjeron desde la llegada de La Libertad Avanza al poder. En ese sentido, mencionó la reducción de la inflación y la eliminación del déficit como algunos de los principales resultados de la administración nacional.

El funcionario también puso especial énfasis en la figura del Presidente. Al referirse a la gestión de Milei, habló del “milagro mileista” y sostuvo que el mandatario había logrado sacar a la Argentina del “ostracismo” y liberarla del “caos”. Para respaldar esa mirada, recordó las dificultades que, según planteó, existían anteriormente para acceder a determinados productos y servicios y cuestionó el aislamiento internacional que atribuía a la Argentina.

Santilli también se refirió al crecimiento económico y al mercado laboral. En su exposición afirmó que el país llevaba cuatro años consecutivos de crecimiento y sostuvo que el proceso de ordenamiento macroeconómico había permitido mantener un equilibrio en la fuerza laboral, a diferencia de otros países que, según señaló, habían registrado pérdida de empleo.

El jefe de Gabinete completó su descripción del rumbo económico con una referencia al potencial productivo del país. Utilizó la imagen de un avión que durante años había contado con una sola turbina, en alusión al sector agropecuario, y sostuvo que el Gobierno había puesto en funcionamiento otras tres vinculadas con el petróleo y el gas, la minería y la industria del conocimiento.

Según Santilli, esos sectores podían permitir que la Argentina mantuviera un proceso de crecimiento durante las próximas dos o tres décadas. La diversificación de la economía y la generación de nuevas fuentes de actividad y divisas quedaron así entre los principales argumentos que utilizó para defender la continuidad del programa oficial.

Pero hacia el final de su exposición, el discurso adquirió un contenido marcadamente político. Santilli apuntó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a partir de sus posiciones respecto del rumbo que lleva adelante el Gobierno nacional.

El funcionario hizo referencia a la presencia de Kicillof en Nueva York y sostuvo que el gobernador planteaba eliminar y revertir el proceso iniciado por Milei. A partir de esa situación, formuló una pregunta dirigida al mandatario bonaerense: “¿Será Kicillof el mejor jefe de campaña de Milei?”.

Santilli también vinculó las posiciones del gobernador con la reacción de los mercados y afirmó que los dichos de Kicillof generaban preocupación entre los inversores. De esta manera, incorporó al debate político una discusión sobre el impacto que podían tener las distintas alternativas de rumbo económico sobre los activos argentinos.

En el cierre, el jefe de Gabinete planteó que las elecciones de 2027 pondrían en discusión dos caminos diferentes. Según expresó, estaría en juego la posibilidad de avanzar hacia “la libertad y el progreso” o regresar al “oscurantismo de una economía cerrada”.

Con ese planteo, Santilli terminó su participación en el Coloquio de IDEA con un mensaje explícito en favor de la continuidad de Milei. Su intervención combinó así la defensa de los resultados económicos atribuidos al Gobierno con una convocatoria política al sector empresario para respaldar la reelección presidencial en 2027.