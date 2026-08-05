Liberaron a Facundo Moyano, pero fue imputado por violencia de género

La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la liberación de Facundo Moyano tras ser imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. No obstante, el ex legislador deberá someterse a estrictas pautas de conducta mientras prosigue la investigación penal, entre las que destacan la prohibición absoluta de acercarse a menos de 300 metros de la víctima, la imposibilidad de entablar contacto con ella y la obligación de fijar domicilio formal para comparecer ante las convocatorias judiciales.

Las actuaciones se iniciaron tras llamadas al sistema de emergencias que alertaron sobre la presencia de una mujer corriendo descalza y alterada por la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano, perseguida por el dirigente político. Tras ser interceptados por efectivos policiales en la intersección de Virrey Vértiz y Sucre, Moyano fue aprehendido, en tanto que su pareja, Candela Arizaga, debió ser derivada al Hospital Pirovano para recibir asistencia médica por un cuadro asociado al consumo prolongado de sustancias.

Durante el procedimiento en el centro médico, la joven desestimó agresiones físicas por parte del ex diputado y atribuyó lo sucedido al consumo previo, postura respaldada por las pericias preliminares que únicamente detectaron una escoriación en la rodilla derivada de una caída en la calle. Por su parte, las autoridades judiciales llevaron a cabo un allanamiento en la vivienda del imputado, donde la fiscalía secuestró dispositivos móviles para reconstruir lo acaecido en el interior del inmueble antes de la persecución registrada por las cámaras de seguridad.

La causa, bajo la órbita de la Unidad de Flagrancia Norte a cargo de Julián Pistone y con intervención del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº4, continuará su cauce institucional para determinar las responsabilidades del caso. Tras prestar declaración durante casi una hora ante el fiscal interviniente, el hijo del dirigente camionero recuperó la libertad en Saavedra afirmando ante los medios que la situación había sido aclarada, mientras la defensa confirmó que se aguardan los resultados del análisis del material audiovisual e inspecciones testimoniales.