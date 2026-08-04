La ZEC es el pretexto ideal para unir a Mársico y Bryan Mayer

Con el comienzo de un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, tomó estado parlamentario una iniciativa que busca introducir cambios en el sistema de la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC). La propuesta contempla otorgar 30 minutos sin cargo para estacionamientos de corta duración e implementar un nuevo esquema tarifario orientado a promover una mayor rotación de vehículos en el microcentro.

El proyecto lleva las firmas de los concejales Lisandro Mársico y Carla Boidi (PDP-Unidos para Cambiar Santa Fe), aunque su contenido surge de una propuesta elaborada por Bryan J. Mayer, referente de La Libertad Avanza en Rafaela.

El recorrido político de la iniciativa no pasó inadvertido. Si bien Mayer integra La Libertad Avanza, el proyecto no fue presentado por los dos concejales de ese espacio, Fabricio Dellasanta y Milagros Zafra, sino por representantes del PDP. El dato no es menor y vuelve a poner el foco sobre un vínculo político que desde hace tiempo viene despertando comentarios en distintos sectores de la ciudad.

En los círculos políticos de Rafaela, algunos ya se animan incluso a hablar de una eventual fórmula integrada por Lisandro Mársico como candidato a intendente y Bryan J. Mayer como candidato a senador departamental. Se trata, por ahora, de versiones que circulan con insistencia y que entusiasman especialmente a los seguidores de Mársico, quienes ven con buenos ojos el cada vez más evidente acercamiento del dirigente del PDP al ala libertaria.

Más allá de las especulaciones, R24N puede dar fe de que las conversaciones entre Mársico y Mayer no son nuevas. Desde hace un largo tiempo ambos mantienen un diálogo político frecuente y, en varias oportunidades, pudieron ser vistos compartiendo un café en distintos bares de la ciudad. Esos encuentros, que nunca fueron ocultados, alimentan las versiones sobre una posible construcción política conjunta de cara a los próximos desafíos electorales. Si bien ninguno de los dos dirigentes confirmó públicamente un acuerdo de esas características, la presentación de un proyecto elaborado por Mayer y firmado por Mársico y Boidi constituye un dato político que difícilmente pase desapercibido.

En cuanto al contenido de la iniciativa, el proyecto modifica el artículo 3 de la Ordenanza Nº 5.424, que regula el sistema de estacionamiento medido. La principal innovación consiste en establecer que los primeros 30 minutos de estacionamiento sean gratuitos, beneficio que podrá utilizarse una única vez por dominio y por cada turno de funcionamiento de la ZEC.

Asimismo, se propone reemplazar el esquema tarifario actual por otro de carácter progresivo. La primera hora tendría un valor de 6 UCM; una permanencia de una hora y media costaría 12 UCM —el mismo importe vigente en la actualidad— y, a partir de ese momento, la tarifa aumentaría cada treinta minutos de manera escalonada, con el propósito de desalentar las estadías prolongadas y favorecer una mayor rotación de vehículos.

El proyecto también incorpora una bonificación del 20% para quienes acrediten desarrollar actividades comerciales o laborales de manera habitual dentro del área comprendida por la ZEC. La implementación de ese beneficio quedará sujeta a la reglamentación que eventualmente dicte el Departamento Ejecutivo.

En los fundamentos, los autores sostienen que, pese a los más de veinte años de funcionamiento del sistema y las sucesivas modificaciones introducidas a la normativa, continúa siendo difícil conseguir espacios para estacionar en el microcentro durante los horarios de mayor movimiento comercial.

También remarcan que, aunque la ordenanza vigente contempla una tarifa progresiva, en la práctica el sistema funciona con un esquema prácticamente lineal. Por ese motivo consideran necesario incentivar las permanencias breves y aplicar mayores costos a quienes ocupan durante varias horas un mismo espacio, buscando una utilización más eficiente del estacionamiento sin perjudicar la actividad comercial.

La iniciativa comenzará ahora su recorrido legislativo en las distintas comisiones del Concejo Municipal, donde será analizada antes de llegar al recinto para su eventual aprobación. Sin embargo, más allá de la discusión técnica sobre el funcionamiento de la ZEC, el proyecto ya dejó otro dato político sobre la mesa: el acercamiento entre Lisandro Mársico y Bryan J. Mayer, una relación que, a la luz de los últimos movimientos, promete seguir dando que hablar.