Giro estratégico en el Senado: el oficialismo flexibiliza la Ley de Tierras del 15% al 25% del territorio

A pocos días de reanudarse el debate parlamentario por la denominada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la bancada oficialista debió recalibrar su propuesta original para evitar un inminente rechazo en el recinto. Tras la suspensión de la sesión previa al receso invernal, el borrador promovido por el Poder Ejecutivo sufrió modificaciones sustanciales: en lugar de derogar por completo las restricciones a la adquisición de campos por parte de titulares extranjeros, la nueva redacción propone elevar la tolerancia legal del 15% al 25% del territorio.

Este ajuste pragmático responde al intenso trabajo de negociación liderado por la senadora Patricia Bullrich, quien advirtió a la Casa Rosada sobre la imposibilidad de reunir la mayoría simple sin conceder terreno frente a los bloques aliados. La postura inflexible del Ministerio de Desregulación, que buscaba equiparar plenamente los derechos civiles de compradores locales e internacionales bajo el amparo constitucional, cedió ante el riesgo de un fracaso legislativo absoluto. Los gobernadores provinciales, condicionados por la presión social y el costo político de la medida, resultaron determinantes para frenar la liberación total del mercado del suelo.

El escenario en la Cámara Alta se presenta sumamente ajustado. Las proyecciones libertarias rondan los 35 apoyos sobre un mínimo necesario de 36 legisladores. En este tablero, la fractura del oficialismo en Misiones tras la ruptura entre el gobernador Hugo Passalacqua y el dirigente Carlos Rovira sumó incertidumbre, poniendo en duda los votos clave de los representantes de esa provincia. Asimismo, la eventual definición en caso de empate quedaría bajo la conducción del presidente provisional Bartolomé Abdala, debido a que la titular del cuerpo, Victoria Villarruel —quien ya manifestó sus objeciones al proyecto—, estará al frente del Poder Ejecutivo por un viaje internacional del Presidente.

Ante las discrepancias internas sobre el alcance de las modificaciones y el clima de movilización social anunciado en las inmediaciones del Congreso, la jefatura del bloque libertario convocó a una conferencia de prensa para precisar los términos finales del articulado. En paralelo, en los pasillos parlamentarios comenzó a evaluarse la postergación de la sesión, una alternativa táctica que permitiría descomprimir la tensión política y ganar tiempo para terminar de sellar los acuerdos necesarios con las provincias.