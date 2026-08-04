Talleres goleó a Platense y logró su primera victoria en el Torneo Clausura

Talleres de Córdoba consiguió su primer triunfo en el Torneo Clausura con una actuación contundente. El equipo dirigido por Jorge Sampaoli goleó 4-0 a Platense como visitante, en el marco de la tercera fecha, y dejó atrás las derrotas sufridas ante Vélez y Newell's en el inicio del campeonato.

La "T" impuso condiciones desde los primeros minutos y mostró una gran eficacia en ataque para encaminar una victoria que no dejó dudas. El gran protagonista de la noche fue Rick, autor de un doblete, mientras que Valentín Depietri y Franco Cristaldo completaron la goleada.

Con este resultado, Talleres sumó sus primeros tres puntos en el certamen y recuperó confianza de cara a lo que viene, mientras que Platense sufrió su segunda derrota consecutiva y no logró reaccionar ante el dominio del conjunto cordobés.

En la próxima fecha, el Calamar visitará a Independiente el sábado desde las 21.30, mientras que Talleres buscará darle continuidad a este buen momento cuando reciba a Lanús el martes a partir de las 21.00.