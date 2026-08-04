Soledad Silveyra pausó sus funciones teatrales por un problema de salud: qué es la bursitis

Cuando Mirtha Legrand le consultó por su estado de salud, Soledad Silveyra habló con sinceridad sobre el difícil momento que atraviesa. La actriz reveló que un problema en la cadera le dificulta incluso caminar y contó que, además de una fractura en la sexta vértebra lumbar producto de una caída, padece una inflamación conocida como trocanteritis.

“No estoy bien de salud”, reconoció Silveyra durante la charla, al explicar que lleva seis meses con dolor y molestias en la zona de la cadera. Su testimonio volvió a poner en foco una afección frecuente, aunque muchas veces desconocida.

Qué es la trocanteritis y por qué afecta principalmente a mujeres

La trocanteritis, también llamada bursitis trocantérea o síndrome del trocánter mayor doloroso, es una inflamación de una pequeña bolsa ubicada en la parte externa de la cadera, sobre el trocánter mayor del fémur.

Esa estructura, conocida como bursa, funciona como un amortiguador entre el hueso y los tendones de los músculos glúteos. Cuando se irrita, puede provocar un dolor intenso en el lateral de la cadera que puede extenderse hacia el muslo.

Según especialistas en traumatología, se trata de una de las causas más frecuentes de dolor de cadera y afecta especialmente a las mujeres. Una de las razones está relacionada con la anatomía femenina: la pelvis más ancha puede generar mayor roce y presión sobre esa zona.

Estudios médicos estiman que el síndrome doloroso peritrocantérico puede afectar entre el 10% y el 25% de la población general, aunque muchas veces no es diagnosticado correctamente.

Un dolor que puede confundirse con problemas de columna

Uno de los principales desafíos de esta afección es que sus síntomas pueden parecerse a los de una lesión lumbar, algo relevante en el caso de Silveyra, quien también sufrió una fractura vertebral.

Ambos problemas pueden generar dolor que baja hacia la pierna, pero existen diferencias. La trocanteritis suele provocar dolor al presionar la parte externa de la cadera y empeora al dormir sobre el lado afectado, mientras que una lesión de disco puede estar acompañada de hormigueo, adormecimiento o pérdida de fuerza.

Para determinar el origen del dolor, los especialistas suelen recurrir a una evaluación clínica y, si es necesario, estudios como resonancias magnéticas o ecografías.

Entre los factores que pueden favorecer la aparición de trocanteritis se encuentran las caídas, los movimientos repetitivos, el sobrepeso, alteraciones en la forma de caminar y permanecer muchas horas de pie, una situación frecuente en personas que desarrollan actividades sobre escenarios.

¿Tiene cura? Cómo se trata la trocanteritis

Aunque puede generar molestias prolongadas, la trocanteritis no implica necesariamente una condición permanente. El tratamiento inicial suele incluir reposo relativo, aplicación de frío, medicamentos antiinflamatorios y fisioterapia.

La rehabilitación apunta principalmente a fortalecer los músculos de la zona glútea y mejorar la movilidad de la cadera. En los casos donde esas medidas no funcionan, los médicos pueden evaluar otras opciones como infiltraciones con corticoides o, en situaciones más específicas, una intervención quirúrgica.

El pronóstico suele ser favorable: muchas personas logran mejorar en pocas semanas y recuperar sus actividades habituales, aunque los cuadros crónicos pueden requerir más tiempo y constancia en la recuperación.

La clave, según los especialistas, está en mantener la rehabilitación, evitar sobrecargas y tratar la inflamación para prevenir nuevas recaídas.