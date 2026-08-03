Santa Fe acelera la cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos mientras espera un fallo clave de la Corte

El Gobierno de Santa Fe inicia una semana de alta intensidad política e institucional, marcada por dos temas centrales: los preparativos finales para los Juegos Suramericanos 2026 y la expectativa por una resolución de la Corte Suprema provincial sobre la Ley de Emergencia Previsional.

A poco más de un mes del inicio del evento deportivo, previsto para el 12 de septiembre, la administración de Maximiliano Pullaro concentra esfuerzos en ultimar los detalles de la organización. Incluso, no se descarta la presencia del presidente Javier Milei en la ceremonia inaugural, luego de la invitación que el gobernador le realizó personalmente durante el acto por el Día de la Bandera, el pasado 20 de junio.

La Corte analiza la ley previsional

En paralelo, este lunes la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe deberá pronunciarse sobre las presentaciones que cuestionan la constitucionalidad de la Ley de Emergencia Previsional impulsada al comienzo de la actual gestión.

Los planteos se enfocan principalmente en dos aspectos: el aporte solidario que establecía la norma y el límite fijado para los haberes jubilatorios.

Si bien el aporte solidario dejó de aplicarse luego de que Pullaro anunciara el fin de esa medida durante la apertura de sesiones legislativas del 1° de mayo, el Gobierno provincial sigue con atención la resolución judicial ante la posibilidad de que se ordene la devolución de los descuentos realizados mientras la medida estuvo vigente.

Obras y actividades rumbo al evento deportivo

La cercanía de los Juegos Suramericanos también intensificó la agenda oficial, con inauguraciones de infraestructura y actividades vinculadas al certamen en distintos puntos de la provincia.

Entre los eventos programados se destaca una actividad prevista para el 8 de agosto en la Estación Fluvial, donde participarán el secretario de Turismo, Daniel Scioli, y el ajedrecista Faustino Oro en una exhibición destinada a más de 300 jóvenes.

Durante las semanas previas al inicio de la competencia también cobrarán protagonismo tres referentes designados como voceros del evento: Virginia Coudannes en Santa Fe, Federico Angelini en Rosario y Mauricio Basso en Rafaela, las tres ciudades que serán sede de los Juegos.

Reunión de gabinete y cierre de paritarias

La agenda oficial también incluye una nueva reunión de gabinete encabezada por el gobernador Pullaro en la capital provincial.

Entre los temas que se analizarán figura el cierre de las negociaciones salariales con los distintos gremios estatales, luego de la firma de los decretos que oficializaron la política salarial para el segundo semestre del año.

La reunión se desarrollará en una jornada atravesada además por el paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), medida a la que adhirió Amsafé en la provincia.