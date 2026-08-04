Viotti va por otro tarifazo: ahora pretende subir un 40% los impuestos municipales

El intendente Leonardo Viotti parece decidido a volver a cargar el peso de los problemas financieros del Municipio sobre los hombros de los contribuyentes. Cuando la inflación en la Argentina muestra una marcada desaceleración y las proyecciones indican que continuará en niveles bajos, el jefe comunal sorprendió con un nuevo intento de incrementar la presión tributaria: pretende elevar en un 40,9% el valor de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM), la base utilizada para calcular la Tasa General de Inmuebles y otros gravámenes locales.

La iniciativa, enviada al Concejo Municipal el pasado viernes, comenzará a transitar su recorrido legislativo esta semana. Sin embargo, el panorama político no parece jugar a favor del Ejecutivo, ya que hoy Viotti no cuenta con los votos suficientes para convertir el proyecto en ordenanza.

El nuevo planteo llega apenas semanas después de una de las derrotas políticas más importantes que sufrió la actual gestión. En junio, el Concejo decidió mantener congelada la UCM durante todo 2026, frustrando el objetivo del Ejecutivo de aplicar una actualización cercana al 20%. Aquella decisión fue respaldada por los concejales del Partido Justicialista y de La Libertad Avanza, e incluso contó con el acompañamiento de un edil oficialista.

Lejos de aceptar el mensaje político que surgió de esa votación, Viotti decidió volver a la carga. Ahora propone que la UCM permanezca en $72,71 únicamente hasta agosto y que, desde septiembre, pase a $102,47, lo que representa un incremento del 40,9% para el último cuatrimestre del año.

Un aumento difícil de justificar

El argumento del Ejecutivo es conocido: sostiene que el congelamiento de la UCM deteriora las cuentas municipales porque los costos de funcionamiento continúan creciendo. Según el proyecto, aumentan los salarios, los combustibles, la energía, los insumos, los repuestos y las contrataciones necesarias para sostener los servicios públicos.

También se remarca que durante el primer semestre los empleados municipales recibieron una recomposición salarial del 16% y que los acuerdos paritarios previstos para la segunda mitad del año seguirán incrementando el gasto corriente.

Desde Hacienda afirman que mantener inmóvil la UCM durante todo el año significaría resignar alrededor de 2.600 millones de pesos en ingresos, recursos que, aseguran, son necesarios para sostener el funcionamiento del Municipio y ejecutar obras previstas.

La pregunta que muchos se hacen

Sin embargo, la discusión excede los números contables. La pregunta que empieza a recorrer Rafaela es otra: ¿hasta dónde piensa llegar la gestión de Viotti con los impuestos?

Porque mientras la inflación se ubica en niveles históricamente bajos para la Argentina y la economía comienza lentamente a estabilizarse, el Municipio pretende aplicar un aumento que supera ampliamente cualquier parámetro razonable.

Muchos vecinos sienten que el ajuste siempre termina cayendo del mismo lado: el del contribuyente. Comerciantes, profesionales, pymes y propietarios vienen soportando una elevada carga tributaria desde hace años y ahora vuelven a encontrarse con un nuevo intento de incremento que difícilmente encuentre respaldo social.

Un Concejo que vuelve a tener la última palabra

La discusión volverá a instalarse en el Concejo Municipal, donde el oficialismo deberá modificar un escenario que hoy le resulta claramente adverso. Las mismas fuerzas políticas que rechazaron el aumento meses atrás mantienen, en principio, la postura de no convalidar una nueva suba.

El debate no será únicamente técnico. Será profundamente político.

De un lado estará el Ejecutivo, sosteniendo que necesita más recursos para sostener el funcionamiento del Municipio. Del otro, quienes consideran que la solución no pasa por seguir aumentando impuestos sino por administrar mejor el dinero de los rafaelinos.

Por ahora, una cosa parece clara: Viotti vuelve a insistir con meter la mano en el bolsillo de los vecinos. Pero esta vez pretende hacerlo con un incremento cercano al 41%, una cifra que muchos consideran desproporcionada para una economía donde la inflación ya dejó de ser la excusa de otros tiempos.

Resumen