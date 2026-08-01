Rafaela presentó el plan de contingencia ante la llegada del fenómeno El Niño

El Gobierno municipal presentó este viernes el Plan de Contingencia ante el fenómeno climático El Niño, una estrategia preventiva que busca coordinar acciones para minimizar el impacto de eventuales lluvias intensas, anegamientos y otras situaciones de emergencia que podrían registrarse en Rafaela.

La presentación se realizó en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal y estuvo a cargo del secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero; el secretario de Infraestructura, Servicios y Ambiente, Nicolás Asensio; y el coordinador de Defensa Civil, Diego Álvarez.

El Niño es una de las fases del fenómeno ENSO (El Niño-Oscilación del Sur) y se produce cuando las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial registran temperaturas superiores a las habituales. Entre sus principales efectos se encuentran precipitaciones por encima de lo normal en el centro y noreste del país, mayor frecuencia de tormentas intensas, incremento del riesgo de inundaciones y períodos con temperaturas más elevadas.

Frente a ese escenario, el Municipio elaboró un plan integral de gestión de emergencias, que contempla protocolos de prevención, activación y respuesta, además de definir las responsabilidades de las distintas áreas que intervendrán ante una eventual contingencia.

Durante la exposición también se detalló la red de centros de evacuación prevista para asistir a la población en caso de ser necesario, integrada por clubes e instituciones sociales de la ciudad.

Además, los funcionarios informaron sobre las tareas preventivas que ya se están ejecutando, entre ellas la limpieza de canales, desagües y cunetas en caminos rurales, trabajos considerados fundamentales para mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos durante el desarrollo del fenómeno climático.