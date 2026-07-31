Santa Fe avanza hacia una nueva ley electoral: Diputados fijó una fecha clave para debatir los cambios

La Cámara de Diputados de Santa Fe dio un paso adelante en la discusión de una nueva normativa electoral para la provincia y estableció que los distintos proyectos presentados serán tratados con prioridad en las próximas sesiones.

La iniciativa aprobada contempla que las siete propuestas ingresadas hasta el momento sean analizadas de manera conjunta por las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General, con el objetivo de unificar criterios y avanzar hacia un texto consensuado.

La moción fue impulsada por la presidenta del bloque radical, Silvana Di Stéfano, quien planteó la necesidad de abordar todas las iniciativas en un mismo ámbito de discusión para acelerar el debate legislativo.

Desde el oficialismo provincial aseguran que el interbloque Unidos, tanto en Diputados como en el Senado, logró importantes avances internos y que el próximo paso será abrir conversaciones con el resto de las fuerzas políticas, especialmente con el justicialismo, para intentar alcanzar un acuerdo amplio.

La intención es que el proyecto pueda llegar al recinto el próximo 20 de agosto con el mayor respaldo posible y evitar una discusión fragmentada entre los distintos espacios.

En la Cámara alta, el tratamiento preferencial había sido establecido para esta semana, aunque finalmente el tema no llegó a debatirse en el recinto. Ante ese escenario, Diputados podría convertirse en la primera cámara en avanzar formalmente con la reforma.

No todos los sectores acompañaron la decisión. Los representantes del Frente Amplio por la Soberanía rechazaron el tratamiento preferencial y cuestionaron que distintas organizaciones vinculadas a la temática todavía no fueron convocadas para aportar su mirada al debate.

La discusión sobre la nueva ley electoral promete convertirse en uno de los principales debates políticos de Santa Fe, con posiciones encontradas sobre el alcance de los cambios y el mecanismo que regirá futuras elecciones provinciales.