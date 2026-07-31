Pagano impulsó un pedido de juicio político contra Milei por el conflicto diplomático con Brasil

Marcela Pagano presentó un pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei.

La diputada fundamentó la iniciativa en un presunto mal desempeño en el manejo de las relaciones diplomáticas con Brasil.

El proyecto cuestiona las declaraciones formuladas por el Presidente contra Luiz Inácio Lula da Silva durante una actividad política en San Pablo.

La presentación fue remitida a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para su análisis.

Pagano sostuvo que el conflicto diplomático podría afectar una relación estratégica entre la Argentina y Brasil.

La legisladora también convocó a los gobernadores a respaldar su iniciativa y reclamó un tratamiento institucional del tema.

La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Marcela Pagano, integrante del espacio Coherencia, presentó un pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei al considerar que incurrió en un presunto mal desempeño de sus funciones por el manejo de las relaciones diplomáticas con Brasil. La iniciativa se produce luego de la controversia generada por las declaraciones del mandatario argentino contra el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una actividad política desarrollada en ese país.

A través de una publicación en sus redes sociales, la legisladora difundió el proyecto de resolución y sostuvo que el jefe de Estado argentino intervino en cuestiones internas de otro país, afectando el vínculo bilateral con uno de los principales socios políticos y comerciales de la Argentina. En ese marco, también convocó a los gobernadores a respaldar su iniciativa y pidió que actúen "a la altura de las circunstancias" frente a la situación planteada.

El proyecto solicita que la Cámara de Diputados promueva el juicio político del Presidente por la causal de mal desempeño prevista en la Constitución Nacional. La presentación plantea que la Comisión de Juicio Político investigue los hechos denunciados y, en caso de considerarlo procedente, impulse la acusación correspondiente ante el Senado de la Nación, órgano encargado de llevar adelante el eventual proceso.

Entre los fundamentos expuestos, Pagano sostiene que el episodio que originó la presentación tuvo lugar el 25 de julio de 2026, durante una actividad partidaria realizada en la ciudad de San Pablo. Según el texto, Milei participó de un acto junto a dirigentes vinculados al espacio político del ex presidente Jair Bolsonaro y, en ese contexto, formuló declaraciones críticas hacia Lula da Silva y otros integrantes del Gobierno brasileño.

La diputada argumenta que, en su condición de responsable de la conducción de la política exterior argentina, el Presidente debe preservar las relaciones institucionales con otros Estados y evitar conductas que puedan generar conflictos diplomáticos. En ese sentido, considera que las expresiones formuladas durante el acto político derivaron en una reacción oficial del Gobierno de Brasil y profundizaron las tensiones entre ambos países.

Otro de los cuestionamientos incluidos en el proyecto apunta a la participación del mandatario argentino en un acto político desarrollado en medio del escenario interno brasileño. Para la legisladora, esa presencia representó una injerencia en asuntos domésticos de otro Estado, circunstancia que, según sostiene, resulta incompatible con las responsabilidades institucionales que implica el ejercicio de la Presidencia de la Nación.

La iniciativa también advierte sobre las posibles consecuencias económicas de un deterioro en el vínculo bilateral. El proyecto recuerda que Brasil constituye uno de los principales socios comerciales de la Argentina y señala que una escalada en las diferencias diplomáticas podría impactar sobre sectores productivos y comerciales que mantienen una fuerte relación con el mercado brasileño.

En ese contexto, Pagano afirmó que las eventuales consecuencias de un conflicto entre ambos gobiernos no deberían recaer sobre la sociedad argentina. Por esa razón, insistió en la necesidad de que distintos actores políticos acompañen el planteo y promuevan un debate institucional sobre el manejo de la política exterior.

El pedido de juicio político se incorpora así a la agenda política en medio de un clima de creciente confrontación entre el oficialismo y distintos sectores de la oposición. Mientras desde el Gobierno nacional se sostiene que las diferencias con Brasil responden a posiciones ideológicas y políticas, los impulsores de la iniciativa consideran que las declaraciones presidenciales excedieron ese plano y terminaron afectando una relación estratégica para la Argentina tanto en el terreno diplomático como en el económico.