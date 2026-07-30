Las exportaciones de software alcanzaron un récord histórico, aunque el empleo registró su primera caída en seis años

Las exportaciones de software alcanzaron un récord de 744 millones de dólares durante el primer trimestre de 2026.

El sector acumuló ventas externas por 2.848 millones de dólares en los últimos doce meses.

El empleo formal registró una caída del 0,5%, la primera baja observada en los últimos seis años.

La industria mantiene más de 162.000 puestos de trabajo y continúa siendo una de las mayores generadoras de empleo calificado.

Estados Unidos se consolidó como el principal destino de las exportaciones argentinas de software.

Los salarios del sector superan ampliamente el promedio de la economía y crecieron por encima de la inflación.

La industria del software en la Argentina volvió a exhibir un sólido desempeño en materia de exportaciones durante el primer trimestre de 2026, al alcanzar un nuevo récord histórico para ese período. Sin embargo, el crecimiento de las ventas al exterior convivió con un dato que despertó atención dentro del sector: la primera caída del empleo formal en los últimos seis años.

De acuerdo con el más reciente informe elaborado por el Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos (OPSSI), dependiente de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), las exportaciones del sector sumaron 744 millones de dólares entre enero y marzo, el mayor registro trimestral desde que existen estadísticas. En los últimos doce meses, las ventas externas acumularon 2.848 millones de dólares, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido.

El sector atribuye buena parte de este desempeño a la creciente demanda internacional de servicios tecnológicos y al impulso que generó la incorporación de herramientas basadas en inteligencia artificial, que aceleraron la transformación de procesos y modelos de negocios en distintas industrias.

Desde la cámara empresaria destacaron que el software argentino mantiene una elevada competitividad en los mercados internacionales y continúa consolidándose como uno de los principales generadores de divisas dentro de la economía del conocimiento. Además, sostuvieron que los desafíos actuales pasan por acelerar los procesos de innovación, ampliar mercados y adaptarse a una demanda global cada vez más exigente.

Las exportaciones mantienen una evolución positiva desde hace varios años. Durante 2025 el sector ya había registrado un crecimiento interanual del 13,8%, en línea con el desempeño de los servicios basados en el conocimiento, que también mostraron una expansión significativa.

En cuanto a la composición de la actividad, los servicios gestionados, que incluyen arquitectura de sistemas, diseño, programación, consultoría y pruebas, encabezaron la facturación del año pasado con el 30,3% del total. Les siguieron el desarrollo de plataformas y servicios de software, como soluciones en la nube, fintech y aplicaciones empresariales, con el 28,8%, mientras que el modelo de contratación conocido como staff augmentation representó el 13,7% de las ventas.

Para 2026, las empresas proyectan que estos segmentos continúen liderando la facturación, acompañados por un crecimiento de los desarrollos propios y de los servicios de soporte e infraestructura tecnológica.

En el plano internacional, Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones argentinas de software, al concentrar el 49,1% de las ventas externas durante 2025. Detrás se ubicaron España, Uruguay y México, consolidando una cartera de mercados diversificada.

No obstante, el informe también reveló una novedad que interrumpió una tendencia sostenida durante más de una década. El empleo formal en la industria cayó un 0,5% durante el primer trimestre de 2026 respecto del cierre de 2025, constituyendo la primera retracción desde 2020 y poniendo fin a un prolongado ciclo de expansión.

Actualmente, la actividad emplea a 162.391 personas en todo el país. Si bien la baja resulta moderada, el dato adquiere relevancia debido a que el sector había mantenido un crecimiento prácticamente ininterrumpido del empleo desde 2015, período en el que incorporó más de 65.000 puestos de trabajo, equivalente a una expansión del 67,3%.

A pesar de esta desaceleración, el software continúa ubicándose entre las actividades con mejores indicadores laborales de la economía argentina. En la última década incrementó su participación dentro del empleo privado registrado, pasando del 1,5% al 2,4%, muy por encima del crecimiento observado en el conjunto del mercado laboral.

Otro aspecto destacado por el informe es el nivel salarial. El sueldo bruto promedio del sector alcanzó los 3.738.000 pesos, cifra que supera en un 110% al promedio del empleo registrado de la economía. Además, los ingresos mostraron un incremento del 13,4% respecto de diciembre de 2025 y acumularon una suba del 37,2% en los últimos meses, desempeño que permitió superar la inflación registrada en ese mismo período.

Los resultados reflejan un escenario de contrastes para una de las actividades más dinámicas de la economía. Mientras las exportaciones continúan batiendo récords y consolidando la presencia internacional del software argentino, la evolución del empleo comienza a ser seguida con mayor atención por empresas y analistas, en un contexto de profundos cambios tecnológicos y transformación de los modelos productivos.