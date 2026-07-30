Amsafé rechaza el aumento por decreto y exige al Gobierno de Santa Fe reabrir la paritaria

El conflicto salarial entre el Gobierno de Santa Fe y los docentes volvió a profundizarse luego de que Amsafé rechazara la posibilidad de que el Ejecutivo otorgue el incremento salarial por decreto. El gremio reclamó una nueva convocatoria a la mesa paritaria y cuestionó la falta de diálogo en la negociación.

El secretario general del sindicato, Rodrigo Alonso, sostuvo que la asamblea provincial resolvió exigir una nueva oferta salarial y advirtió que la imposición unilateral de un aumento contradice el espíritu de la negociación colectiva.

Según el dirigente, la Ley de Paritarias establece que, cuando no existe un acuerdo entre las partes, las conversaciones deben continuar hasta intentar alcanzar un consenso. En ese sentido, afirmó que si el Gobierno vuelve a definir los salarios mediante un decreto, estará dejando de lado el mecanismo de negociación previsto por la normativa.

Alonso también cuestionó la metodología utilizada por la administración provincial y señaló que, durante las últimas negociaciones, la mayoría de los acuerdos salariales fueron resueltos de manera unilateral por el Ejecutivo.

Presentarán un reclamo formal

Desde Amsafé adelantaron que, en caso de que el incremento sea oficializado por decreto, realizarán una presentación ante el Ministerio de Trabajo.

El planteo incluirá el pedido para que se respete el proceso paritario y una denuncia por la forma en que, según el gremio, se desarrolló la negociación salarial. El sindicato considera que la propuesta fue comunicada sin posibilidad de un debate real entre las partes.

Paralelamente, el gremio confirmó la puesta en marcha del plan de lucha aprobado por la asamblea provincial, que contempla distintas actividades de protesta en los departamentos santafesinos.

Críticas a la propuesta salarial

El titular de Amsafé también rechazó los porcentajes de aumento difundidos por el Gobierno y aseguró que el incremento real es inferior al anunciado oficialmente.

Además, sostuvo que los docentes continúan arrastrando una pérdida del poder adquisitivo desde fines de 2023 y cuestionó que la propuesta no contemple mecanismos automáticos de actualización frente a la inflación.

El dirigente señaló que los salarios actuales continúan por debajo del costo de vida y advirtió que muchos trabajadores atraviesan dificultades económicas para cubrir sus gastos mensuales.

Malestar por otras medidas

Durante sus declaraciones, Alonso también expresó el descontento del sector por otras políticas implementadas en los últimos meses, entre ellas el sistema de presentismo, la reforma previsional y la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), factores que, según indicó, también impactaron en los ingresos de los trabajadores de la educación.

Finalmente, convocó a los docentes a participar de las actividades previstas como parte del plan de protesta, entre ellas una radio abierta que se realizará en la ciudad de Santa Fe para visibilizar los reclamos del sector y volver a exigir la reapertura de la negociación salarial.