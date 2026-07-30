Maximiliano Ferraro cuestionó la política de desregulación del Gobierno y apuntó contra Federico Sturzenegger por los acuerdos internacionales

Maximiliano Ferraro cuestionó la política de desregulación impulsada por el Gobierno nacional.

El diputado sostuvo que las reformas responden a una estrategia de vaciamiento de recursos estratégicos del Estado.

También expresó reparos sobre el acuerdo Pax Silica y reclamó mayor información sobre sus alcances.

Ferraro advirtió sobre posibles condicionamientos geopolíticos derivados de compromisos internacionales.

El legislador criticó las reformas vinculadas a organismos científicos, la energía y otros proyectos oficiales.

Las declaraciones reavivaron el debate político sobre el alcance de las medidas de desregulación promovidas por el Poder Ejecutivo.

El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, formuló duras críticas contra el Gobierno nacional y, en particular, contra las políticas impulsadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El legislador sostuvo que las iniciativas promovidas por la actual administración responden a una estrategia orientada al "vaciamiento de recursos estratégicos" construidos por el Estado y advirtió sobre las posibles consecuencias institucionales y geopolíticas de ese proceso.

Durante una entrevista, Ferraro afirmó que las reformas impulsadas por el Ejecutivo forman parte de una línea política definida por el presidente Javier Milei, a la que atribuyó un objetivo de transferencia de activos y capacidades estratégicas del Estado hacia otros actores.

En ese marco, el diputado expresó su preocupación por las modificaciones impulsadas en distintos organismos públicos y señaló que áreas vinculadas a la investigación científica, la energía y el desarrollo tecnológico se encuentran entre las más afectadas por las medidas de reorganización y desregulación implementadas por el Gobierno.

Uno de los puntos centrales de sus cuestionamientos estuvo dirigido a la situación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Ferraro sostuvo que las decisiones oficiales representan un proceso de desmantelamiento de capacidades que la Argentina desarrolló durante décadas y que, a su criterio, constituyen activos estratégicos para el desarrollo nacional.

El legislador también hizo referencia al acuerdo denominado Pax Silica, cuya firma atribuyó al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Según expresó, aún existen interrogantes sobre el contenido del convenio, las obligaciones asumidas por el país y las condiciones que podrían derivarse de ese entendimiento en el mediano y largo plazo.

En ese sentido, afirmó que el Congreso no cuenta con información suficiente sobre los alcances del acuerdo y planteó la necesidad de que ese tipo de compromisos internacionales sean debatidos con mayor nivel de transparencia institucional. Además, sostuvo que resulta necesario conocer si existen condicionamientos externos que puedan influir en futuras decisiones estratégicas del Estado argentino.

Ferraro también manifestó preocupación por el creciente peso que, según su visión, adquieren determinados sectores tecnológicos en la toma de decisiones públicas. En ese contexto, advirtió sobre los riesgos que podría implicar la concentración de información y de capacidades tecnológicas en manos privadas, al considerar que ese fenómeno podría generar condicionamientos sobre las políticas nacionales en el futuro.

Durante sus declaraciones, el diputado utilizó expresiones de fuerte tono crítico hacia Federico Sturzenegger, a quien responsabilizó por avanzar en decisiones que, según sostuvo, comprometen intereses estratégicos del país. Sus cuestionamientos se inscriben en una serie de diferencias que distintos sectores de la oposición vienen planteando respecto de la política de desregulación impulsada por el Gobierno.

Asimismo, Ferraro vinculó estas iniciativas con otros proyectos promovidos por el Poder Ejecutivo. Entre ellos mencionó la reforma de la Ley de Glaciares, la propuesta relacionada con el régimen de propiedad de la tierra y las modificaciones previstas para la legislación societaria. A su entender, todas esas medidas responden a una misma orientación política y deberían ser debatidas con mayor profundidad en el ámbito parlamentario.

El legislador también cuestionó que determinados acuerdos sean suscriptos sin, según afirmó, un conocimiento previo por parte del Congreso u otros organismos de control. En esa línea, consideró que la discusión pública sobre las implicancias de esos convenios resulta indispensable para evaluar su impacto sobre la soberanía, el desarrollo científico y la capacidad de decisión del Estado.

Las declaraciones de Ferraro se producen en medio de un escenario de fuerte debate político en torno al alcance de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional. Mientras el oficialismo sostiene que la desregulación busca reducir trabas administrativas y favorecer la inversión privada, distintos sectores opositores continúan manifestando reparos sobre el efecto que esas medidas podrían tener sobre organismos estratégicos, la política científica y la administración de recursos considerados de interés nacional.