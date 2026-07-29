Máximo Kirchner ratificó el liderazgo de Cristina y pidió construir una alternativa para 2027

Máximo Kirchner aseguró que Cristina Fernández de Kirchner mantiene un crecimiento en su imagen pública.

El diputado reiteró que su espacio busca que la ex presidenta vuelva a ser candidata.

Negó una ruptura política con Axel Kicillof y destacó el trabajo conjunto en defensa de la provincia de Buenos Aires.

Cuestionó la denominada "política de la foto" y pidió priorizar acuerdos programáticos.

Sostuvo que la oposición debe construir una alternativa de gobierno y no limitarse a confrontar con el oficialismo.

Planteó que el peronismo debe presentar propuestas sobre empleo, producción, deuda e infraestructura para las elecciones de 2027.

El diputado nacional Máximo Kirchner realizó un análisis del escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y dejó definiciones sobre el futuro del peronismo, el rol de Cristina Fernández de Kirchner, la relación con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la necesidad de construir una propuesta opositora con un perfil programático. Durante una extensa entrevista, el dirigente sostuvo que la ex presidenta continúa fortaleciendo su imagen pública y reiteró el deseo de su espacio de que vuelva a competir electoralmente.

Kirchner afirmó que, pese a la prisión domiciliaria que cumple la ex mandataria y a la imposibilidad de desarrollar actividades públicas o actos políticos, su figura mantiene una presencia relevante en la escena nacional. Según expresó, distintos sondeos reflejan un crecimiento en los niveles de aceptación de Cristina Fernández de Kirchner, fenómeno que atribuyó a la capacidad que conserva para generar identificación y atención en un sector importante de la sociedad.

En ese contexto, el diputado fue categórico al referirse al futuro electoral de la ex presidenta. Aseguró que el objetivo del espacio político que integra es que Cristina vuelva a ser candidata, dejando en claro que continúa siendo la principal referencia del sector de cara al proceso de reorganización del peronismo.

Las declaraciones también abordaron la relación con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, uno de los dirigentes que aparece mencionado como una de las figuras con mayor proyección dentro del espacio. Frente a las versiones que señalan la existencia de diferencias profundas entre ambos sectores, Kirchner buscó relativizar esas interpretaciones y sostuvo que no existen desacuerdos de carácter ideológico o programático que permitan hablar de una ruptura.

En ese sentido, recordó que durante los distintos conflictos políticos con el Gobierno nacional, el peronismo actuó de manera coordinada para defender los intereses de la provincia de Buenos Aires y respaldar la gestión del gobernador. Para el legislador, las diferencias que eventualmente puedan surgir forman parte de la dinámica política habitual y no representan una fractura interna.

Asimismo, consideró que muchas de las especulaciones sobre enfrentamientos responden más a interpretaciones externas que a hechos concretos, y afirmó que los cruces públicos o declaraciones aisladas no deben confundirse con una disputa estructural dentro del espacio.

Otro de los ejes centrales de la entrevista estuvo vinculado al proceso de reorganización del Partido Justicialista. Máximo Kirchner sostuvo que el peronismo necesita avanzar hacia una construcción política con mayor profundidad y menor dependencia de las estrategias de comunicación o de los gestos simbólicos.

En esa línea, cuestionó lo que definió como la "política de la foto", una modalidad que, según explicó, privilegia la difusión permanente de reuniones o actividades por encima del desarrollo de consensos y propuestas de fondo. A su entender, el desafío pasa por consolidar un trabajo más sólido, con acuerdos programáticos y una agenda que priorice las respuestas a los problemas económicos y sociales del país.

Respecto del escenario nacional, el diputado planteó que el principal objetivo de la oposición no debe limitarse a cuestionar al Gobierno de Javier Milei, sino ofrecer una alternativa con capacidad de gestión y una visión de desarrollo para el país. En ese marco, sostuvo que el desafío consiste en evitar la continuidad del actual modelo económico y construir una propuesta que permita revertir las dificultades que atraviesan distintos sectores de la sociedad.

Kirchner advirtió además sobre los riesgos de profundizar desequilibrios sociales y económicos que, según su análisis, podrían derivar en escenarios de fuerte conflictividad. Por ese motivo, insistió en la necesidad de elaborar un proyecto político que coloque en el centro temas como el empleo, la producción, la deuda pública, el costo de la energía y el desarrollo de la actividad económica.

Con estas definiciones, el diputado dejó planteadas algunas de las principales líneas que el sector pretende impulsar en los próximos años, ratificando el liderazgo político de Cristina Fernández de Kirchner, buscando mostrar unidad con Axel Kicillof y promoviendo una reorganización del peronismo orientada a la elaboración de propuestas de gobierno de cara al proceso electoral de 2027.