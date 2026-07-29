Repartidores: ¿cuántas entregas necesitan para no ser pobres?

El costo de vida para los trabajadores de plataformas de reparto volvió a exhibir la constante exigencia del contexto económico actual. De acuerdo con el informe trimestral elaborado por la Fundación Encuentro mediante el índice APP, un repartidor debió completar un total de 453 envíos para cubrir la Canasta Básica Total correspondiente a un hogar de cuatro integrantes, fijada por el Indec en 1.531.473 pesos para ubicar la línea de pobreza.

Esta cifra representó un nivel de esfuerzo prácticamente idéntico al registrado sobre el cierre del año anterior, cuando se requerían 454 pedidos. Sin embargo, los analistas de la entidad aclararon que la aparente estabilidad de este indicador no obedeció a una pausa en la suba de precios, sino al ajuste en la tarifa promedio por viaje efectuado por la empresa PedidosYa, la cual elevó su valor de 3.659 a 3.924 pesos. En contraposición, la firma Rappi congeló sus valores de compensación, provocando que la inflación erosionara de forma directa el poder de compra de sus prestadores.

El estudio detalló además las metas de entregas necesarias para hacer frente a diversos gastos cotidianos de la vida urbana. Para cubrir la Canasta Básica Alimentaria y no caer bajo el umbral de indigencia, un trabajador precisó realizar 67 entregas mensuales, mientras que para alcanzar el Salario Mínimo Vital y Móvil debió completar 111 viajes. En tanto, el pago del alquiler de un departamento promedio demandó 250 pedidos, y la atención de la canasta de crianza para un niño exigió un esfuerzo de 175 trayectos.

Por su parte, los costos operativos y de mantenimiento también reflejaron incrementos o mantuvieron exigencias elevadas. La cuota mensual del Monotributo en su categoría inicial requirió el equivalente a 13 pedidos completados, en tanto que el reabastecimiento de un tanque de combustible para motocicleta se mantuvo estable en el valor de dos entregas.

Desde la Fundación Encuentro remarcaron que el índice refleja una contienda permanente entre la aceleración del costo de vida y los ajustes tarifarios de las aplicaciones. Cuando las empresas postergan la actualización del pago por viaje, el volumen de entregas requerido para subsistir se dispara rápidamente, mientras que las mejoras otorgadas solo ofrecen un alivio temporal que se diluye con el transcurso de los meses.