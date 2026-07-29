Georgieva combinó respaldo al plan económico con un llamado a profundizar las reformas

El FMI reunió a empresarios para conocer su visión sobre la economía argentina.

Georgieva respaldó los resultados obtenidos por el programa económico del Gobierno.

La funcionaria destacó la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento de las reservas.

También señaló que aún existen desafíos en empleo, consumo, crédito e infraestructura.

El encuentro privado permitió intercambiar opiniones sobre el escenario económico y político.

El organismo consideró necesario profundizar las reformas para consolidar la recuperación económica.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, cerró una intensa agenda de actividades en la Argentina con una reunión reservada junto a un grupo de los principales empresarios del país, en un encuentro que reflejó el interés del organismo por conocer la visión del sector privado sobre el presente económico y las perspectivas políticas que se abren en los próximos meses.

La cena se desarrolló en el Palacio Duhau, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, y fue organizada por la representación local del FMI. El encuentro tuvo lugar luego de las reuniones oficiales que la funcionaria mantuvo con el presidente Javier Milei, integrantes del Gabinete nacional y el ministro de Economía, Luis Caputo. A diferencia de esas actividades institucionales, la convocatoria con empresarios se realizó sin la participación de funcionarios del Gobierno.

Entre los asistentes estuvieron referentes de algunos de los grupos económicos más importantes del país, vinculados a sectores estratégicos como las finanzas, la energía, la industria, el comercio y la economía del conocimiento. La presencia de representantes de bancos, compañías energéticas, empresas industriales y firmas tecnológicas permitió conformar un amplio panorama del empresariado argentino.

De acuerdo con lo que trascendió, uno de los principales objetivos de Georgieva fue escuchar de manera directa la evaluación del sector privado sobre la marcha de la economía, el impacto de las reformas impulsadas por la administración nacional y las expectativas respecto del escenario político y electoral que comenzará a tomar protagonismo en los próximos meses.

La titular del organismo internacional estuvo acompañada por parte de su equipo técnico, entre ellos la jefa de misión para la Argentina, Joyce Wong, junto a Nigel Chalk y Luis Cubeddu, integrantes del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, quienes participan habitualmente en el seguimiento del programa económico acordado con el país.

La reunión se produjo pocas horas después de que Caputo destacara públicamente el respaldo expresado por Georgieva al rumbo económico adoptado por el Gobierno. Según explicó el ministro, la directora gerente manifestó su satisfacción por los resultados alcanzados hasta el momento y consideró importante sostener la dirección del programa pese a las dificultades propias del proceso de ajuste.

Durante sus actividades oficiales, Georgieva valoró especialmente la reducción de la inflación, la consolidación del superávit fiscal, la recuperación de reservas internacionales y la mejora en la percepción de los mercados financieros. En ese marco, sostuvo que la Argentina presenta actualmente una posición más sólida para afrontar sus compromisos financieros y enfrentar un escenario internacional caracterizado por una creciente volatilidad.

La funcionaria consideró que la combinación de equilibrio fiscal y fortalecimiento del sector energético constituye un factor de protección frente a eventuales cambios en las condiciones financieras globales, como una suba de las tasas de interés o mayores tensiones en los mercados internacionales.

No obstante, el respaldo al programa económico estuvo acompañado por una serie de advertencias sobre los desafíos que aún permanecen abiertos. Georgieva señaló que la estabilidad macroeconómica debe traducirse en mejoras concretas para la población mediante la creación de empleo formal, la recuperación del consumo y una mayor disponibilidad de crédito para las familias y las pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, remarcó la necesidad de ampliar el mercado de capitales para facilitar el financiamiento de la inversión privada y consideró prioritario acelerar las obras de infraestructura, particularmente las vinculadas con la red vial, además de continuar eliminando obstáculos burocráticos que afectan la competitividad de la economía.

La directora gerente también hizo referencia al componente social del proceso de reformas. Reconoció que las transformaciones estructurales suelen implicar costos y recordó la experiencia de Bulgaria, su país de origen, para transmitir un mensaje orientado a sostener los cambios en el tiempo. En esa línea, expresó que las reformas laborales pueden favorecer la formalización del empleo y destacó el papel que desempeñan las pequeñas y medianas empresas como principales generadoras de puestos de trabajo.

La visita de Georgieva dejó así un mensaje de respaldo a la estrategia económica del Gobierno, aunque acompañado por la expectativa de que los avances alcanzados en materia macroeconómica encuentren su correlato en un crecimiento sostenido de la actividad, el empleo y la inversión, aspectos que el propio Fondo considera fundamentales para consolidar la recuperación de la economía argentina.