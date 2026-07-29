Lejos de cualquier protagonismo, Viotti participó del encuentro de la Región Centro

La participación del intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, en la XIX Junta de Gobernadores de la Región Centro dejó una lectura con dos caras. Por un lado, quedó claro que su presencia estuvo lejos del protagonismo que, probablemente, hubiera deseado. Ni siquiera logró la fotografía política que buscaba junto a las principales figuras del encuentro. Pero, por otro, no deja de ser positivo que el jefe comunal comience a frecuentar ámbitos donde se discuten políticas de desarrollo, integración y producción, espacios que pueden contribuir a ampliar su visión de gestión.

El encuentro, encabezado por los gobernadores Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora y Rogelio Frigerio, ratificó el compromiso de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos con una agenda común de crecimiento y federalismo, consolidando a la Región Centro como el principal bloque productivo del país.

Durante la jornada se concretó el traspaso de la Presidencia Pro Témpore de la Región Centro a Frigerio y quedó inaugurada la nueva sede oficial del organismo en San Francisco, un paso institucional que busca fortalecer el trabajo coordinado entre las tres provincias.

Pullaro destacó el peso productivo de la Región Centro

En su discurso, Pullaro remarcó la importancia estratégica del bloque regional.

"La Región Centro muestra lo que somos cuando trabajamos juntos."

El mandatario santafesino recordó que las tres provincias representan el 14 % del territorio nacional, generan el 25 % del Producto Bruto Interno y concentran el 38 % de las exportaciones argentinas.

Además, sostuvo que entre 2011 y 2023 la región aportó al Tesoro Nacional un 30 % más de recursos de los que regresaron a las provincias, razón por la cual insistió en fortalecer un verdadero federalismo basado en la producción.

"Defender esta región es defender a la República Argentina."

Para Pullaro, la institucionalidad constituye una condición indispensable para impulsar políticas públicas comunes y destacó que la Región Centro continúa siendo el espacio de integración más consolidado del país.

Llaryora y Frigerio insistieron en un federalismo activo

El gobernador cordobés Martín Llaryora sostuvo que la Región Centro ha logrado consolidarse como un actor político capaz de influir en decisiones nacionales, defendiendo los intereses del interior productivo.

Por su parte, Rogelio Frigerio, quien asumió la presidencia del organismo, afirmó que el desarrollo argentino dependerá cada vez más de la capacidad de las provincias para construir políticas públicas que brinden soluciones concretas a la ciudadanía.

También el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, valoró la decisión política de sostener una instancia regional permanente y celebró la inauguración de una sede propia para fortalecer el trabajo conjunto.

Un espacio que también puede servirle a Viotti

Para Leonardo Viotti, la jornada dejó más aprendizaje que protagonismo. Su participación pasó prácticamente inadvertida dentro de un escenario dominado por los gobernadores y las principales autoridades provinciales.

Es evidente que el intendente todavía no ocupa un lugar de peso en este tipo de encuentros y que su presencia estuvo lejos de generar impacto político. La foto de alto perfil que buscaba no llegó.

Sin embargo, eso no significa que su asistencia haya sido inútil. Todo lo contrario. En momentos en que buena parte de las críticas hacia su gestión apuntan a la falta de planificación estratégica y de una visión de desarrollo más amplia para Rafaela, participar de estos ámbitos puede resultarle beneficioso.

Escuchar a dirigentes con experiencia en gestión regional, producción, infraestructura y articulación institucional puede ayudar a incorporar herramientas que luego se traduzcan en políticas concretas para la ciudad.

Después de una primera etapa de mandato caracterizada por la improvisación y la escasa capacidad para mostrar resultados de gestión, Viotti parece intentar reposicionarse políticamente. Y aunque todavía ocupe un lugar secundario en escenarios de esta magnitud, comenzar a tener roce con dirigentes que administran algunas de las provincias más importantes del país difícilmente pueda considerarse una mala noticia.

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