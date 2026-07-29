Santa Fe refuerza su plan preventivo ante el posible impacto del fenómeno El Niño

La Municipalidad de Santa Fe puso en marcha un plan de prevención para enfrentar un eventual escenario de mayor riesgo hídrico ante la posible llegada del fenómeno El Niño durante los próximos meses. La estrategia contempla obras de infraestructura, mantenimiento del sistema de drenajes, monitoreo permanente y la preparación de protocolos de asistencia para los sectores más vulnerables.

Las acciones se concentran especialmente en barrios con antecedentes de inundaciones o cercanos a los cursos de agua, como Vuelta del Paraguayo, Colastiné Sur, Los Alisos, sectores de El Pozo y otras zonas bajas próximas al río Paraná y la Laguna Setúbal.

El secretario de Gestión Urbana y Ambiente, Eduardo Rudi, explicó que el objetivo es anticiparse a posibles contingencias y garantizar una respuesta rápida en caso de que se produzcan crecidas.

"La ciudad tiene una característica particular, ya que gran parte de su territorio está rodeado de agua. Eso obliga a planificar y prepararse para proteger a las familias que viven en las zonas más expuestas", señaló.

Refugios y asistencia para familias

Dentro del plan de contingencia, el municipio ya avanzó en acuerdos con clubes e instituciones que podrán funcionar como centros de evacuación si las condiciones lo requieren.

Además, se analizan terrenos donde podrían instalarse módulos habitacionales temporarios para alojar a las familias que eventualmente deban abandonar sus viviendas.

Desde el municipio remarcaron que la prioridad será garantizar acompañamiento y asistencia a los vecinos que puedan resultar afectados por una emergencia hídrica.

Monitoreo permanente

Las autoridades aclararon que todavía no existe una confirmación sobre la intensidad que tendrá el fenómeno El Niño, aunque distintos organismos especializados advierten que aumentan las probabilidades de su desarrollo hacia el último trimestre del año.

Para seguir la evolución de la situación, el municipio trabaja con información aportada por el Instituto Nacional del Agua (INA), el Servicio Meteorológico Nacional y la Prefectura Naval, que permiten monitorear el comportamiento del río Paraná y otros cursos de agua.

Desde la Municipalidad señalaron que, si bien aún no es posible anticipar el nivel que alcanzarán los ríos ni estimar la cantidad de evacuados, el objetivo es contar con todos los recursos preparados para responder ante un escenario adverso.

Inversiones en infraestructura

El plan preventivo también incluye importantes trabajos de mantenimiento y mejoras en el sistema hídrico de la ciudad.

Según informó el municipio, el Gobierno de Santa Fe ejecutó inversiones superiores a los $25.000 millones en obras de defensas y drenajes del área metropolitana, incluyendo intervenciones sobre más de 150 kilómetros de canales.

En paralelo, la Municipalidad destina más de $3.000 millones por año al mantenimiento de la infraestructura hídrica, que comprende la limpieza de canales, desobstrucción de desagües, conservación de reservorios y el funcionamiento de las estaciones de bombeo.

Actualmente, Santa Fe cuenta con una red integrada por 60 kilómetros de canales a cielo abierto, 400 kilómetros de conductos subterráneos, 54 estaciones de bombeo y alrededor de 250 hectáreas de reservorios destinados a almacenar el excedente de agua durante episodios de lluvias intensas.

Con estas medidas, las autoridades buscan reducir el impacto de posibles inundaciones y fortalecer la capacidad de respuesta ante un fenómeno climático que podría incrementar las precipitaciones y el caudal de los principales cursos de agua de la región.