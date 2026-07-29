El PRO rechazó el proyecto para restablecer la reelección indefinida de intendentes

El PRO bonaerense rechazó el proyecto para restablecer la reelección indefinida de intendentes.

El espacio defendió la ley sancionada en 2016 que estableció límites a los mandatos municipales.

La oposición sostuvo que eliminar esas restricciones implicaría un retroceso institucional.

También cuestionó que la iniciativa responda a una estrategia política del oficialismo provincial.

Axel Kicillof respaldó públicamente el tratamiento legislativo del proyecto.

La discusión continuará en la Legislatura bonaerense, donde los distintos bloques deberán fijar su posición.

La discusión sobre una posible modificación de los límites a la reelección de los intendentes bonaerenses sumó un nuevo capítulo luego de que el gobernador Axel Kicillof manifestara su respaldo a la iniciativa y reclamara que la Legislatura provincial avance con el tratamiento del proyecto. La respuesta no tardó en llegar desde el PRO de la provincia de Buenos Aires, que cuestionó la propuesta y la calificó como un retroceso para la calidad institucional.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el espacio opositor expresó un rechazo categórico a la posibilidad de eliminar las restricciones vigentes sobre la cantidad de mandatos consecutivos que pueden ejercer los jefes comunales. Para el partido, la normativa actual representa una herramienta destinada a fortalecer la alternancia democrática y evitar la concentración prolongada del poder político en los municipios.

Desde el PRO recordaron que la ley que estableció los límites a las reelecciones fue aprobada en 2016 durante la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal y destacaron que aquella iniciativa contó con el acompañamiento de distintos sectores políticos. Según remarcaron, el objetivo de esa reforma fue establecer reglas comunes para favorecer la renovación de dirigentes y consolidar mecanismos institucionales que limitaran la permanencia indefinida en los cargos electivos.

En ese contexto, el partido sostuvo que la modificación impulsada por el oficialismo bonaerense implicaría desandar un camino que consideran importante para el fortalecimiento de las instituciones provinciales. A su entender, permitir nuevamente las reelecciones indefinidas alteraría el equilibrio político alcanzado con la legislación vigente y abriría la puerta a una mayor concentración de poder en el ámbito municipal.

El pronunciamiento también incluyó cuestionamientos hacia las motivaciones políticas que, según el PRO, impulsan el debate. Desde la fuerza opositora interpretaron que la propuesta busca beneficiar a los intendentes alineados con el oficialismo y consolidar la estructura territorial del gobernador de cara a los próximos desafíos electorales.

En esa línea, señalaron que el proyecto estaría vinculado con la estrategia política de Axel Kicillof para fortalecer su posicionamiento hacia 2027, al permitir que los actuales jefes comunales puedan competir nuevamente por nuevos mandatos. Según expresaron, la discusión priorizaría intereses partidarios antes que la mejora de la calidad institucional de la provincia.

El espacio también rechazó los argumentos que consideran que la limitación de mandatos implica una restricción de los derechos políticos de quienes ocupan cargos ejecutivos municipales. Por el contrario, defendió la vigencia de esa herramienta al sostener que se trata de una regla general aplicable a todos los dirigentes por igual y destinada a garantizar la alternancia en el ejercicio del poder.

Para el PRO bonaerense, el establecimiento de límites temporales a las reelecciones no constituye una forma de proscripción política, sino un mecanismo que promueve la renovación de liderazgos y evita que determinados cargos públicos se transformen en posiciones permanentes. En ese sentido, insistieron en que la provincia necesita fortalecer las instituciones y mejorar la gestión antes que modificar las reglas electorales vigentes.

La controversia se produjo luego de que Kicillof manifestara públicamente su respaldo a la posibilidad de habilitar nuevamente la reelección indefinida de los intendentes y reclamara que la Legislatura provincial avance con el tratamiento del proyecto. La iniciativa reabrió un debate que ya había generado fuertes diferencias políticas en oportunidades anteriores y que vuelve a dividir posiciones entre oficialismo y oposición.

Con el respaldo del gobernador a la propuesta, la discusión pasó nuevamente al ámbito legislativo, donde los distintos bloques deberán definir su postura frente a una eventual modificación de la normativa que regula los mandatos municipales. El resultado de ese debate podría tener un impacto significativo sobre el escenario político bonaerense y sobre la organización de las futuras competencias electorales.

Mientras tanto, las primeras definiciones de los principales espacios políticos anticipan un tratamiento con posiciones claramente contrapuestas. El oficialismo sostiene la necesidad de revisar las actuales restricciones, mientras que la oposición reafirma su defensa de los límites vigentes como una herramienta orientada a preservar la alternancia democrática y la calidad institucional en la provincia de Buenos Aires.