Santa Fe aplicará por decreto el aumento salarial a los docentes tras el rechazo gremial

El Gobierno de Santa Fe confirmó que en las próximas horas firmará los decretos que oficializarán el incremento salarial acordado en las negociaciones paritarias para los trabajadores de la administración central, el sector de la salud y la docencia. La medida también alcanzará a los docentes, pese a que los principales gremios del sector rechazaron la propuesta presentada por la Provincia.

La vocera del Ejecutivo, Virginia Coudannes, informó que el proceso administrativo se encuentra en su etapa final y adelantó que la firma de los decretos se concretaría entre este martes y el miércoles. En el caso de la paritaria docente, explicó que solo restan algunos pasos administrativos derivados del rechazo sindical.

El Gobierno defendió la decisión

Desde la Casa Gris sostienen que el aumento debe aplicarse de manera uniforme a todos los trabajadores estatales. Coudannes señaló que la oferta aceptada por los gremios de la administración central y del sector salud es la misma que recibieron los docentes, por lo que consideró que corresponde mantener el mismo criterio para todos.

La funcionaria también destacó la importancia del sistema de negociaciones paritarias y afirmó que constituye una herramienta institucional que permite discutir periódicamente las condiciones salariales de los empleados públicos.

Asimismo, comparó la situación de Santa Fe con la de otras provincias y aseguró que en varias jurisdicciones los sindicatos docentes aceptaron incrementos inferiores a los ofrecidos por el gobierno santafesino.

Cruce con los gremios

En relación con las declaraciones del secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, quien sostuvo que el vínculo con el Ejecutivo provincial se encuentra deteriorado, Coudannes rechazó esa interpretación.

La vocera afirmó que el Gobierno mantiene abiertos los canales de diálogo con todas las organizaciones sindicales y remarcó que la administración provincial busca equilibrar la mejora de los salarios con el cuidado de los recursos públicos.

Cómo quedó la negociación

Tras las reuniones paritarias del segundo semestre, el escenario quedó dividido entre los distintos gremios estatales.

Aceptaron la propuesta salarial:

UPCN.

ATE.

Amra.

Rechazaron la oferta:

Amsafé.

Sadop.

UDA.

Siprus.

Las organizaciones sindicales que rechazaron el ofrecimiento ya anunciaron medidas de fuerza que comenzarán a desarrollarse durante esta semana.

La propuesta salarial

La oferta del Gobierno contempla una actualización salarial escalonada para el segundo semestre de 2026.

Según la Provincia, en el caso de los docentes el esquema permitirá alcanzar una mejora promedio del 15% entre julio y diciembre y cerrar el año con un incremento acumulado cercano al 49%.

Los gremios docentes, en cambio, sostienen que el impacto efectivo sobre los salarios es menor al informado por el Ejecutivo y consideran que la recomposición resulta insuficiente frente a la evolución del costo de vida, motivo por el cual rechazaron la propuesta en la negociación paritaria.