Un estudio reveló que el efecto “yo-yo” al bajar de peso puede provocar pérdida de masa muscular

Las personas de mediana edad que atraviesan ciclos repetidos de pérdida y recuperación de peso podrían tener un mayor riesgo de perder músculo, según un nuevo estudio publicado en la revista científica Radiology. La investigación advirtió que las dietas inconsistentes y los cambios bruscos de peso pueden afectar la composición corporal más allá del número que marca la balanza.

Los investigadores descubrieron que quienes perdieron y recuperaron peso varias veces durante un período de cuatro años perdieron casi cuatro veces más masa muscular en los muslos que aquellas personas cuyo peso se mantuvo estable.

“Cuando las personas ciclaban el peso, perdían enormes cantidades de músculo junto con la grasa, y no recuperaban ese músculo”, explicó el doctor Thomas Link, profesor de Radiología en la Universidad de California-San Francisco y autor principal del trabajo.

Según el especialista, estos resultados muestran la importancia de desarrollar estrategias que permitan proteger la masa muscular durante los procesos de descenso de peso, ya que el músculo cumple un papel clave en la salud general, la movilidad y el metabolismo.

El impacto de perder peso y volver a recuperarlo

Los investigadores señalaron que estudios recientes también analizaron el fenómeno de recuperación de peso luego del uso de medicamentos para adelgazar conocidos como agonistas GLP-1, como Ozempic o Zepbound. Según datos citados en la investigación, las personas que suspenden estos tratamientos pueden recuperar aproximadamente dos tercios del peso perdido.

Además, existe preocupación dentro de la comunidad científica sobre el hecho de que los tratamientos para bajar de peso pueden generar pérdida de masa muscular junto con la reducción de grasa corporal.

“La pérdida de grasa es solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor que incluye cómo la pérdida de peso afecta a la artritis, el músculo, los huesos y otros factores”, señaló Link. Y agregó: “A medida que más personas utilizan terapias efectivas para perder peso, debemos pensar en cómo encajan esas piezas”.

Cómo se realizó el estudio

Para analizar estos efectos, los investigadores estudiaron resonancias magnéticas y datos de salud de más de 1.400 personas de mediana edad que participaron en un seguimiento prolongado sobre artritis de rodilla.

Durante los cuatro años de análisis, la mayoría de los participantes mantuvo un peso relativamente estable. Sin embargo, cerca de 80 personas experimentaron un patrón de pérdida y recuperación de peso conocido como efecto yo-yo.

Los resultados de las imágenes médicas fueron contundentes: quienes atravesaron ciclos de peso perdieron cerca del 4% del volumen muscular de los muslos, mientras que aquellos con peso estable perdieron alrededor del 1%.

La importancia de cuidar el músculo al adelgazar

Los especialistas remarcaron que bajar de peso no debería enfocarse únicamente en reducir kilos, sino también en mantener una adecuada composición corporal, especialmente la cantidad de músculo.

Por eso, los investigadores recomiendan que las personas que pierden peso rápidamente —ya sea mediante cambios en la alimentación o tratamientos médicos— incorporen estrategias para preservar la masa muscular, como entrenamiento de fuerza y una alimentación adecuada con suficiente aporte de proteínas.

“Necesitamos entender mejor cómo la pérdida de peso afecta al cuerpo de formas que no dependen únicamente del número en la báscula”, concluyó Link.