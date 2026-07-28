La Región Centro redobló su reclamo por las retenciones y exigió mayor protagonismo en las decisiones nacionales

Los gobernadores de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos renovaron su compromiso con la integración regional y aprovecharon un nuevo encuentro de la Región Centro para reclamar cambios en la política económica nacional. Durante la reunión, Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora y Rogelio Frigerio coincidieron en pedir una reducción progresiva de las retenciones al sector agropecuario, mayor participación de las provincias en la administración de la hidrovía y una solución para el deterioro de la infraestructura vial.

El encuentro se desarrolló en la ciudad cordobesa de San Francisco, donde Rogelio Frigerio asumió la presidencia pro témpore de la Región Centro, reemplazando a Martín Llaryora. En la misma jornada quedó inaugurada la sede administrativa permanente del bloque regional, un paso que los mandatarios consideraron clave para consolidar el proceso de integración entre las tres provincias.

Durante el acto, el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, destacó la continuidad del trabajo conjunto y el respaldo del organismo a la institucionalización de la Región Centro mediante programas de capacitación y asistencia financiera.

Fuerte rechazo a las retenciones

Uno de los principales ejes del encuentro fue el reclamo conjunto para avanzar hacia la eliminación de las retenciones agropecuarias.

Pullaro sostuvo que las tres provincias representan uno de los principales motores productivos del país y remarcó que el objetivo de la Región Centro no es confrontar con el Gobierno nacional, sino demostrar la capacidad de desarrollo que poseen cuando trabajan de manera coordinada. Además, reivindicó el papel de las instituciones intermedias como parte fundamental del esquema de integración.

Por su parte, Frigerio pidió que el Gobierno nacional establezca un cronograma de reducción gradual de los derechos de exportación hasta su eliminación definitiva. También reclamó una solución para el estado de las rutas nacionales y planteó que, si la Nación no puede hacerse cargo de las obras, transfiera esas responsabilidades a las provincias.

Llaryora coincidió con ese planteo y afirmó que las retenciones restan recursos que podrían destinarse al desarrollo productivo, la generación de empleo y nuevas inversiones en las economías regionales.

Reclamos por infraestructura e hidrovía

Los tres mandatarios coincidieron en exigir una mayor participación de las provincias en las decisiones vinculadas a la hidrovía Paraná-Paraguay, al considerar que se trata de una infraestructura estratégica para las exportaciones del centro del país.

También reclamaron la continuidad de obras energéticas consideradas prioritarias, entre ellas gasoductos y proyectos de infraestructura que permitirían mejorar el abastecimiento y fortalecer la competitividad regional.

En materia de transporte, insistieron en la necesidad de que el Gobierno nacional garantice el mantenimiento de las rutas nacionales o habilite mecanismos para que las provincias puedan intervenir directamente.

Nuevos acuerdos de integración

Durante la jornada también se firmaron diversos convenios para profundizar la cooperación entre las tres provincias.

Entre ellos se destacan el avance del corredor regional de biomovilidad, la unificación de requisitos para operadores de equipos de aplicación de fitosanitarios y drones, el reconocimiento conjunto de registros de personas jurídicas y el trabajo para armonizar normas vinculadas a las contrataciones públicas.

Además, se formalizaron nuevos acuerdos de hermanamiento entre municipios de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, incluyendo un convenio entre San Francisco, Esperanza y Nogoyá, tres ciudades con fuerte tradición lechera.

Agenda compartida

Los gobernadores también definieron una agenda común para enfrentar los desafíos vinculados al cambio climático, especialmente ante la posible llegada del fenómeno El Niño. En ese marco, acordaron fortalecer la cooperación entre las áreas de Protección Civil y compartir información de los observatorios hidrometeorológicos.

La seguridad fue otro de los temas abordados, con el compromiso de profundizar el intercambio de información y la coordinación de controles en las zonas limítrofes entre las tres provincias.

El encuentro volvió a mostrar la intención de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos de actuar de manera coordinada frente a temas considerados estratégicos para la región, reforzando una agenda común centrada en la producción, la infraestructura, la seguridad y el federalismo.