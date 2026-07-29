Suri, la hija de Tom Cruise, habría dejado de usar legalmente el apellido de su padre

Suri, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes, habría dejado atrás legalmente el apellido de su padre y adoptado el nombre de Suri Noelle, según informó el medio especializado en celebridades Page Six a partir de registros públicos.

La joven, de 20 años, aparece inscripta para votar en Pensilvania —donde actualmente estudia en la Universidad Carnegie Mellon— bajo el nombre de Suri Noelle. La inscripción fue realizada en octubre de 2024, durante su primer año como estudiante universitaria.

De acuerdo con la información publicada, el registro electoral fue realizado en el condado de Allegheny utilizando esa identidad, lo que indicaría que el cambio de nombre ya había sido aprobado previamente, ya que la normativa local establece que los ciudadanos deben registrarse con su nombre legal.

La solicitud no habría sido tramitada en ese condado, por lo que la modificación de apellido ya estaba vigente cuando Suri realizó el trámite electoral. Antes de instalarse en Pensilvania, la joven vivía junto a su madre en Nueva York, donde los procesos de cambio de nombre suelen mantenerse bajo reserva.

La distancia entre Suri y Tom Cruise

La decisión de utilizar el apellido Noelle se produce después de años de una relación distante entre Suri y su padre. Tras el divorcio de Tom Cruise y Katie Holmes en 2012, la joven permaneció bajo el cuidado de su madre y prácticamente no mantuvo exposición pública junto al actor.

En 2024, Suri ya había generado repercusión al pedir que la llamaran Suri Noelle durante su ceremonia de graduación, dejando de lado el apellido Cruise en un evento que rápidamente trascendió a nivel internacional.

La joven decidió seguir los pasos artísticos de sus padres y actualmente estudia teatro musical en la Universidad Carnegie Mellon. Su interés por la actuación creció luego de interpretar a Morticia Addams en La familia Addams: Un nuevo musical.

Además, participó en distintos proyectos teatrales universitarios. En marzo interpretó a Angel en Cosmic Microwave Background, una lectura dramatizada presentada en el New Hazlett Theater de Pittsburgh, y recientemente formó parte de una versión moderna de Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare.

El vínculo con la Cienciología y el conflicto familiar

La distancia entre Suri y Tom Cruise suele relacionarse con la pertenencia del actor a la Iglesia de la Cienciología, una organización de la que es uno de sus miembros más reconocidos.

Luego de la separación de Cruise y Holmes, la actriz de Dawson’s Creek quedó a cargo de la crianza de Suri. En distintas entrevistas, Holmes describió la relación con su hija como muy cercana y aseguró que ambas atravesaron juntas gran parte de sus etapas de crecimiento.