Diddy protagonizó una pelea en la cárcel y recibió una dura sanción disciplinaria

Sean "Diddy" Combs protagonizó un violento episodio en la cárcel federal donde cumple condena en Nueva Jersey. Según trascendió, el rapero se enfrentó a golpes con otro recluso y, tras el incidente, fue sancionado con aislamiento disciplinario.

El productor musical permanece detenido luego de haber sido condenado por delitos vinculados al tráfico de personas y la explotación sexual. Actualmente cumple una pena de 50 meses en el penal federal FCI Fort Dix, ubicado en una base militar cercana a Filadelfia.

De acuerdo con la información publicada por TMZ y ABC News, la pelea comenzó después de que otro interno insultara al artista. La discusión escaló rápidamente hasta convertirse en un enfrentamiento físico, que debió ser controlado por el personal penitenciario.

Tras el episodio, las autoridades resolvieron trasladar a Diddy a una celda de confinamiento como medida disciplinaria. Las mismas fuentes señalaron que el rapero logró defenderse durante la pelea antes de que intervinieran los guardias.

El incidente podría complicar su situación dentro del sistema penitenciario, ya que una sanción por mala conducta podría afectar los beneficios previstos durante el cumplimiento de su condena. Según los reportes, el músico tenía previsto recuperar la libertad en febrero de 2028.

Consultadas sobre lo ocurrido, las autoridades penitenciarias evitaron brindar detalles. En un comunicado difundido por TMZ y ABC News, indicaron: "No estamos autorizados a revelar ni proporcionar información interna relativa a ningún recluso bajo nuestra custodia. Dicha información no está disponible para el público".

Además, la Oficina Federal de Prisiones explicó que tampoco puede informar sobre procedimientos disciplinarios o datos individuales de los internos, al considerar que se trata de información protegida por motivos de privacidad, seguridad y confidencialidad.