Se conoció la cifra de la multa que Wanda Nara le habría aplicado a Mauro Icardi

El conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a escalar en las últimas horas. Esta vez, la disputa gira en torno a la renovación de los pasaportes de las dos hijas que tienen en común, documentos que debieron volver a tramitarse tras el robo que sufrió la empresaria en Milán.

Según trascendió, la Justicia intimó al futbolista a completar y firmar la documentación necesaria para que las menores puedan obtener sus nuevos pasaportes y regresar a la Argentina.

El dato que más repercusión generó fue el apercibimiento económico establecido en la resolución. En caso de no cumplir con la orden judicial, Icardi podría afrontar una multa de 200 millones de pesos, además de quedar expuesto a otras medidas que el tribunal considere pertinentes.

La información fue difundida por la periodista Naiara Vecchio, quien aseguró: "La Justicia intima a Mauro Icardi a firmar para nuevos pasaportes de sus hijas con Wanda Nara; de lo contrario lo multará con 200 millones de pesos y podría disponer la prohibición de salida de Argentina".

De acuerdo con el documento judicial, el delantero deberá completar y firmar el formulario correspondiente en un plazo de 24 horas, para luego remitirlo, junto con una copia de su pasaporte, a Wanda Nara.

La resolución también advierte que el incumplimiento podrá derivar en una multa de $200.000.000 a favor de la parte contraria, además de la eventual adopción de medidas más severas.

Por su parte, Wanda Nara también deberá acreditar, dentro de las 24 horas posteriores a recibir la documentación firmada, que inició el trámite correspondiente para la emisión de los nuevos pasaportes de sus hijas.