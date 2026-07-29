Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister reforzaron su seguridad para regresar a Inglaterra

La victoria de la Selección argentina por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 no solo dejó una clasificación histórica, sino que también generó repercusiones fuera de la cancha. Tras el partido, varios futbolistas celebraron con una bandera que llevaba la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, un gesto que tuvo amplia repercusión internacional.

En ese contexto, Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister adoptaron una medida preventiva antes de regresar a sus respectivos clubes en Inglaterra. Según publicó el diario británico The Sun, ambos contrataron servicios de seguridad privada para resguardar sus viviendas durante las primeras 48 horas tras su vuelta al Reino Unido.

De acuerdo con el medio, no se registró ningún hecho de vandalismo contra las propiedades de los futbolistas. Además, aclaró que el Manchester United no intervino en la contratación del operativo de seguridad para la casa de Martínez.

La publicación también recordó que las hinchadas de Liverpool y Manchester United mantienen históricamente una relación distante con la selección inglesa. En Anfield suele verse una bandera con la frase "No somos ingleses", mientras que en Old Trafford es habitual otra que dice "United > Inglaterra".

La bandera por Malvinas y una posible sanción de la FIFA

La presencia de la bandera con la consigna sobre las Islas Malvinas también abrió un debate reglamentario. Antes del encuentro, la FIFA había incluido ese mensaje dentro de los símbolos políticos cuyo ingreso al estadio estaba prohibido, por lo que los controles de seguridad impidieron el acceso de banderas con esa inscripción.

La medida se sustenta en el artículo 4 de las Reglas de Juego de la IFAB, que establece que el equipamiento de los jugadores no puede contener "lemas, declaraciones o imágenes políticas, religiosas o personales". La normativa también contempla que cualquier incumplimiento pueda ser sancionado por la organización del torneo, la federación correspondiente o la propia FIFA.

Aunque el reglamento no fija una pena específica, en situaciones de este tipo lo habitual es que se aplique una multa económica a la federación, en este caso a la AFA, y no una sanción deportiva para el seleccionado.

Por el momento, la FIFA no confirmó si iniciará un expediente disciplinario, por lo que cualquier eventual sanción dependerá de la interpretación que haga el organismo sobre la exhibición de la bandera tras el encuentro.