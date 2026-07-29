La historia de Zoey Kuhn, la estadounidense que brilla con Rosario Central en el fútbol femenino

Zoey Kuhn se convirtió en una de las grandes revelaciones del fútbol femenino argentino. La delantera estadounidense llegó hace apenas cuatro meses a Rosario Central y ya es una de las principales figuras del equipo gracias a su poder goleador y su rápida adaptación al campeonato.

La atacante, que se destaca por su velocidad, potencia física y capacidad para definir, atraviesa un gran presente con la camiseta auriazul. En apenas nueve partidos disputados, ya convirtió siete goles, números que la posicionan entre las futbolistas más destacadas del torneo.

Nacida en 2004 en Thousand Oaks, California, Kuhn dio sus primeros pasos en el fútbol en Estados Unidos y pasó por distintos equipos de su país antes de desembarcar, en abril de este año, en Rosario Central, que compite en la Primera B del fútbol femenino argentino.

Aunque todavía habla poco español, la futbolista aseguró que se siente muy cómoda tanto en el club como en la ciudad. "Las chicas son muy buenas y el club es increíble, así que me estoy divirtiendo", expresó durante una entrevista en el programa ¿Qué pasó el sábado?.

Además, destacó algunos de los lugares que más la sorprendieron desde su llegada a Rosario. "Me gusta el río Paraná, es muy hermoso. Caminé por ahí una mañana. Me gustan las calles, la vida en la ciudad. Y la gente es muy amable acá", contó.

Al comparar el fútbol argentino con el de Estados Unidos, Kuhn explicó que la principal diferencia está en la intensidad del juego. "La mayor diferencia es lo físico, el énfasis en la velocidad y la fuerza", afirmó. Sobre sus características dentro de la cancha, se describió como "una jugadora rápida, agresiva y técnica", cualidades que ya la convirtieron en una de las futbolistas más prometedoras del campeonato.