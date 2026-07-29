La IFAB admitió un error del VAR en la expulsión de Breel Embolo ante Argentina

La polémica expulsión de Breel Embolo en el partido entre Argentina y Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026, tuvo un giro inesperado. La International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de definir las Reglas de Juego, reconoció en un informe técnico que el VAR fue utilizado de manera incorrecta en la acción que terminó con la salida del delantero suizo.

El encuentro, disputado el 11 de julio, estaba igualado 1-1 cuando, a los 27 minutos del segundo tiempo, Embolo vio la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado tras una revisión del VAR, una decisión que generó una fuerte controversia.

Según explicó ahora la IFAB, el protocolo no permitía la intervención del VAR en esa jugada. El árbitro había amonestado inicialmente a Leandro Paredes, pero desde la cabina lo llamaron para revisar la acción y finalmente cambió su decisión, sancionando a Embolo por una presunta simulación, lo que derivó en su segunda amarilla y la expulsión.

Sin embargo, el organismo aclaró que el VAR no puede intervenir para revisar una tarjeta amarilla ni para provocar una segunda amonestación, salvo en casos de confusión de identidad del jugador sancionado. Por ese motivo, concluyó que el procedimiento aplicado en el partido fue incorrecto y que Embolo no debió haber sido expulsado.

La IFAB es la máxima autoridad encargada de elaborar y modificar las Reglas de Juego del fútbol. Está integrada por la FIFA y las cuatro asociaciones británicas fundadoras: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Cualquier modificación reglamentaria requiere una mayoría especial de votos, con cuatro sufragios para la FIFA y uno para cada federación británica.