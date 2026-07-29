FIFA quiere vender el Mundial 2030 a inversores privados

A pocos días del cierre del Mundial 2026, la FIFA anunció que evalúa incorporar capital privado como parte de su estrategia para el ciclo rumbo a la Copa del Mundo 2030. El organismo presidido por Gianni Infantino planea crear una sociedad comercial que permita el ingreso de fondos de inversión mediante participaciones minoritarias, con una proyección de recaudación cercana a los 10.000 millones de dólares.

El proyecto contempla la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva estructura que concentrará los principales activos comerciales del organismo, entre ellos los derechos de televisión, los contratos de patrocinio, la venta de entradas y las licencias comerciales. Según explicó la entidad, los inversores podrán adquirir hasta un 20% de participación, aunque aclaró que el control político y reglamentario del fútbol seguirá exclusivamente en manos de la FIFA.

La iniciativa fue revelada inicialmente por The Times y luego confirmada por la propia FIFA a través de un comunicado oficial.

El rol de Wall Street y los posibles inversores

Para llevar adelante la operación, la FIFA trabaja junto al banco de inversión J.P. Morgan y la firma Thrive Eternal, fundada por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ambos encabezarán la búsqueda de inversores interesados en aportar capital a la nueva empresa.

De acuerdo con las estimaciones del organismo, FFE podría generar alrededor de 4.200 millones de dólares durante este año. La FIFA aseguró que los ingresos obtenidos serán reinvertidos a través del FIFA Fast Forward Programme (FFFP), un programa destinado a financiar a las federaciones miembro y fortalecer el desarrollo del fútbol a nivel mundial.

La UEFA rechazó el proyecto

La propuesta no tardó en generar repercusiones. La UEFA, presidida por Aleksander Čeferin, expresó su rechazo a la posibilidad de que fondos privados ingresen al negocio de las selecciones nacionales.

En un comunicado, el organismo europeo sostuvo: "El alma y la gobernanza del fútbol no son activos con los que se deba especular, sobre todo sin transparencia sobre el destino de los beneficios financieros. Ninguno de nosotros es propietario del fútbol. No es tarea de la FIFA venderlo".

La iniciativa todavía deberá ser debatida y aprobada por el Consejo de la FIFA, en un contexto político marcado por la futura elección presidencial del organismo, prevista para 2027, en la que Gianni Infantino buscaría un nuevo mandato.