La broma de Nicolás Tagliafico a Lisandro Martínez tras la viralización de una curiosa foto

Tras la participación de la Selección argentina en el Mundial 2026, varios futbolistas aprovecharon el receso antes de reincorporarse a sus clubes. Uno de ellos fue Lisandro Martínez, que regresó a Gualeguay, Entre Ríos, donde recibió un cálido homenaje por parte de los vecinos de su ciudad natal.

El defensor de Manchester United compartió en sus redes sociales una serie de imágenes del emotivo recibimiento. En una de las fotos se lo ve dando un discurso desde un escenario, una postal que dio lugar a una divertida reacción de Nicolás Tagliafico.

El lateral de la Selección comentó la publicación con humor: "Yo te voto", acompañado por un emoji de risa, en alusión a la imagen que recordaba a un acto político. La ocurrencia rápidamente se viralizó y despertó cientos de respuestas entre los hinchas.

En el posteo, Lisandro Martínez también expresó su emoción por el cariño recibido: "No hay mejor abrazo que el de tu gente", escribió junto a las fotos.

Más tarde, amplió su agradecimiento con un mensaje dedicado a quienes participaron del homenaje: "Volver a Argentina y reencontrarme con tanta gente, especialmente en Gualeguay, fue un regalo enorme para mí y para mi familia. Gracias a todos los que viajaron desde distintos lugares para compartir ese momento", expresó el campeón del mundo.